Radiografía del odio los últimos 20 años: LGTBfobia, racismo y ataques ultraderechistas

"Maricón, bujarra, engendro. No deberías haber nacido. Vamos a acabar contigo y con los tuyos. Maricón te vamos a matar, de aquí no sales". Son las frases que escuchó Rafael Sevilla mientras seis jóvenes de 18 años le propinaban patadas en la cabeza en la madrugada de un sábado al final de un paso elevado en el barrio de Malilla (València) cerca de las vías del tren.

"Travelos de mierda". Es lo que escuchó Valeria (una joven trans) una madrugada mientras estaba de fiesta, antes de que un grupo de 25 personas les dieran "golpes en la cabeza, patadas y nos arrastraron por el suelo cogiéndonos por el pelo", según narró víctima.

Son dos hechos muy recientes documentados por este periódico, los dos ataques por LGTBifobia. Y no son casos aislados. De hecho, la LGTBfobia es el motivo más común de delitos de odio en los últimos 20 años, según estadísticas de criminalidad del ministerio del Interior en un informe publicado recientemente por el Consejo General del Poder Judicial.

VLC / MANIFESTACIÓN DEL 1 DE MAYO DEL PARTIDO DE ULTRADERECHA ESPAÑA 2000 / Eduardo Ripoll

Para aclarar conceptos: odiar no es delito, pero sí un agravante al hecho delictivo. Por ejemplo, un ataque homófobo será juzgado como paliza, pero se le aplicarán penas mayores por ese componente de odio al colectivo lgtbi. Pese a todo se creó la categoría de delito de odio que comporta de 4 a 10 meses de cárcel. Los delitos de odio homófobos se han triplicado desde 2019 en la Comunitat Valenciana.

Más conciencia

Este tipo de delitos va al alza, lo que no significa que se cometan más. Significa que se están denunciando, y eso es bueno. Según estima la Fiscalía de delitos de odio, el 90 % de las víctimas no denuncian, bien por miedo, bien porque no son conscientes de que pueden hacerlo.

Los delitos de odio se engloban en las siguientes categorías: Racismo, ideología, LGTBifobia, discriminación por sexo o género, religión, antigitanismo, antisemitismo y aporofobia (odio a los pobres). La categoría de antigitanismo se incluyó recientemente a raíz de la aprobación de una ley. Es relativamente habitual que el delito de odio lo sufran personas por dos categorías distintas (gay y migrante, por ejemplo).

Además, los delitos de odio son una tipología de delito relativamente nueva, y se empezaron a recoger datos como tal en 2013. La principal lucha ahora, y así lo suele repetir la Fiscalía, es la infradenuncia. Si algo no se denuncia no existe.

Valencia. Manifestación contra el asesinato homófobo de Samuel / F.Bustamante

En el informe, el Ministerio de Interior analiza cómo y por qué se cometen este tipo de delitos. Y de ahí se extrae que la mayoría son expresiones o comentarios (racistas, homófobos, tránsfobos...) y que hay una "aparente gratuidad de los hechos", es decir, que la víctima no ha hecho nada que pueda dar pie a que suceda ese delito, sino que se le agrede por lo que es (migrante, gay, trans, judío, negra, sintecho) y no por algo que haya hecho.

Racismo, religion e ideología

"Vete a tu puto país", "qué asco de ropa lleváis", "iros a parir a vuestro país", "como des un paso más te doy una que no te levantas del suelo". Eso tuvo que escuchar Fadila, con sus hijos de 5 y 8 años, cuando trató de llevarlos a la piscina municipal de Benicalap (Valencia) por parte del personal de seguridad, que se negó a dejarla pasar por llevar velo.

Se llama Moulaye y es senegalés. Lo tiraron al vacío desde un puente de seis metros de altura. Fue en 2012, en la noche previa a la Tomatina de Buñol. Sin embargo, su agresión no forma parte de las estadísticas que registran los delitos de odio (empezaron a documentarse en 2013), aunque sí lo fue. Antes de lanzarlo al vacío sus agresores le increparon. Como tantísimos delitos de odio, nunca se denunció.

Valencia. Concentracion contra el racismo y la discriminacion, plaza del Ayuntamiento / M.A.Montesinos

Son otros casos de tantos ocurridos en la Comunitat Valenciana, que tiene sus particularidades. Es la quinta autonomía de España donde más delitos de odio se denunciaron, y es la tercera en delitos de odio por motivación racista y por motivos religiosos (especialmente hacia el Islam).

Destaca especialmente, por el pasado reciente (y no tan reciente) del territorio los delitos de odio por ideología, siendo la mayoría ataques por parte de grupos de extrema derecha, aunque también se han denunciado algunos casos contrarios.

El racismo es la segunda causa más común de delito de odio en la C.Valenciana y la primera el año pasado, con un 19% de todos los casos registrados, es decir, uno de cada cinco. La religión copa uno de cada diez delitos de odio registrados.

Odio al pobre y al discapacitado

Mención aparte tienen los delitos de odio por aporofobia, que sufren especialmente las personas sin hogar o que piden en la calle. Por desconocimiento o por vulnerabilidad casi nunca se denuncia este tipo de delitos, sobre todo si no hay agentes de policía que informen de la posibilidad de hacerlo a la víctima. En 2022 se denunciaron 3 delitos de odio por aporofobia en la Comunitat Valenciana, pero se piensa que son muchos más.

Los delitos de odio hacia personas discapacitadas también son una categoría de la que solo se ve la punta del iceberg, aunque cada año es más cuantiosa. En 2022 suponían el 6 por ciento de todos los delitos de odio denunciados.