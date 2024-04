Colectivos por la memoria convierten el 14 de abril en un símbolo contra la ley de PP y Vox

La recién constituida Comisión Cívica por la Memoria, Dignidad y los Valores Constitucionales se concentrará en "la emblemática fecha" del 14 de abril en el 'Paredón de España' de Paterna para reivindicar este espacio como Lugar de la Memoria de primer orden y reclamar su recuperación frente "al peligro que corre por la falsa Ley de la Concordia del PP y Vox". Asimismo, exigen un Memorial "digno" en recuerdo de las 2.238 víctimas aquí asesinadas y sus valores como un monumento a la vista de todos en un parque público y no encerrado en un cementerio.

Así lo han anunciado en rueda de prensa el presidente del Grupo por la Recuperación de la Memoria Histórica (GPRMH), Matías Alonso, acompañado del secretario general de UGT PV, Ismael Sáez; y la secretaria general de CCOO PV, Ana María García Alcolea, que han recalcado que la ley de PP y Vox "solo es un blanqueamiento del franquismo" y advierten: "Concordia no es olvido, silencio ni sumisión". "No todo vale", recalcan.

Por ello, hacen un llamamiento a la sociedad civil a que participe en este acto el 14 de abril para "proteger los avances logrados en 45 años de democracia" y que se sumen a esta frente cívico "contra la agresión en potencia a los valores democráticos" que suponen las cinco leyes anunciadas por PP y Vox.

Al respecto, el presidente del GPRMH destaca que han logrado "en un tiempo real" que la sociedad valenciana muestre su rechazo a esa "batería de amenazas" de PP y Vox que "no solo se cierne sobre el memorialismo, con esta Ley de la Concordia" sino que "amenaza también la enseñanza del valenciano o los mecanismos de control antifraude y anticorrupción".

Transparencia y educación

"Hay que defender con firmeza democrática no solo a las víctimas del franquismo y la intolerancia, sino también la transparencia, la Educación, la Igualdad y los valores constitucionales amenzados con ese tipo de iniciativas", ha exigido.

En ese sentido, señala que uno de los objetivos de la comisión es "proteger los lugares de la memoria emblemáticos en la historia contemporánea" y al respecto ha lamentado que el también concoido como el Terrer está en "una situación lamentable".

Por ello, la comisión tiene vocación de coordinarse con otras comunidades "donde la derecha y la ultraderecha unidas practican la misma política" para que "se note que la sociedad civil está viva y que protege esos avances y su verdadera historia". Por el momento, ya han contactado con asociaciones memorialistas de Castilla y León y Aragón y están pedientes reuniones en Cantabria.

Asimismo, considera "una falacia" la justificación de PP y Vox del cambio de Ley para incluir a nuevas víctimas como pueden ser las de ETA cuando ya tienen una ley propia. "Pretenden diluir a las víctimas que aún necesitan de la ayuda, las víctimas de otro terrorismo, que es el terrorismo de Estado", ha recriminado. "Toda esa actividad es sectaria, es partidista y ocasiona división, por eso ese término de concordia es muy falaz", ha apostillado.

Por su parte, el secretraio de UGT, Ismael Sáez, recalca la necesidad de "reivindicar la memoria histórica, lo que de verdad ha sucedido en nuestro país, lo que no deberíamos olvidar" y "defender la dignidad de las víctimas, todo aquello que la transición española ha dejado pendiente".

Del mismo modo, la secretaria general de CCOO PV ha recalcado que "no vale decir que a día de hoy tenemos un gobierno ilegítimo y que hoy en nuestro país tenemos una dictadura" porque "si eso fuese así las entidades que conforman la comisión estaríamos represaliadas, perseguidas, en la cárcel, ilegalizadas". Por eso, subraya que hay que estar en el acto el 14 de abril y "seguir luchando para que esta ignominia no siga adelante". "La historia hay que recordarla, no para vivir en el pasado, sino para avanzar en el futuro como sociedad y como país", reclama.

Comisión cívica

La comisión cívica sigue abierta para que puedan seguir adhiriéndose nuevas personas y entidades. Hasta el momento se han sumado ACICOM, Agrupación de familiares Fosa 114, Agrupación de familiares de víctimas fusiladas en el Paredón de España, Agrupación de familiares de víctimas fusiladas en Líria, Amical de Mauthausen, Arte y Memoria, Cartelera Turia, Cave-Cova, CIVES, CCOO-PV, Fundación Internacional Baltasar Garzón, GEA-CLIO, GRMH, Iniciativa Poble Valencià-Compromís, Intersindical, Taula per la Memoria de Alcàsser, UGT-PV, MCI, Paraules contra l'Oblit, PSPV, el escritor Toni Laguna, el historiador Marc Baldó, el pintor Anonio Camaró y el alcalde de Benagéber, Rafael Darijo.

Así, en el acto se leerá un manifiesto en el que advierten de que con la Ley de la Concordia "decaerán inmediatamente todas las actividades" que están en curso y que no tengan que ver con las exhumaciones", supone "una manipulación y giro de 180º en la historiografía con falacias como 'recuperar las víctimas de la república' y ataca las Leyes de memoria vigentes". "Con esta ley se impone por decreto una falsa concordia basada en dar una pátina de normalidad al franquismo, al que hay que respetar dejando de criticar e imponiendo silencio y sumisión a sus víctimas", recriminan.

