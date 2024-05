Los dos primeros incendios en el Parque Natural del Túria fueron intencionados y provocados con llama directa

Los dos primeros incendios que afectaron en abril al Parque Natural del Túria, el primero de ellos, el día 3, en Vilamarxant y el segundo, el 25, en Riba-roja, muy cerca también de la urbanización Masía de Traver, como el de este sábado, fueron provocados. Así lo ha determinado la investigación llevada a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que ha concluido que ambos fuegos comenzaron en un único punto, es decir, tenían un solo foco, y que la causa en los dos casos fue la aplicación de una llama directa, sin que, de momento, haya trascendido ni quién lo hizo ni con qué medio, es decir, un mechero, un artefacto incendiario u otro método.

Esa es la principal conclusión del informe técnico del Seprona, que aún no está totalmente concluido, y que servirá de base para que la Guardia Civil de Riba-roja averigüe quién es el responsable de ese fuego y lo detenga. Y que determine si puede estar también detrás del incendio desatado este sábado prácticamente en el mismo punto que el segundo, y que obligó a desalojar decenas de chalés de la citada urbanización de manera preventiva por el intenso humo generado al arder las cañas y la vegetación baja que crecen en los márgenes del Túria, que han favorecido la propagación de las llamas.

Varios sospechosos

De momento, aún no hay certezas acerca del origen de este último fuego, ya que no será hasta este lunes cuando los especialistas del Seprona no acudan al lugar y averigüen el foco inicial del incendio y las causas del mismo.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha visitado la zona afectada por el fuego. / Delegación de Gobierno

En un primer momento, tal como adelantó ayer Levante-EMV, algunos vecinos señalaron a un hombre que iba en bicicleta y a otro que estaba volando un dron cerca de donde se declararon las primeras llamas, pero aún no hay nada firme.

Mañana se inspeccionará el terreno

Todo queda fiado a este lunes, primero, con la inspección del terreno por parte del Seprona, para que dictamine si es intencionado, originado por una imprudencia o meramente accidental. Y solo una vez aclarado ese término, y en caso de que se constate que es provocado, abrirá una investigación el puesto de Riba-roja, para ver quién y por qué lo causó, y si realmente alguna de esas personas señaladas tiene algo que ver con el incendio.