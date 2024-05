La Guardia Civil toma declaración a testigos del último incendio en Riba-roja

Agentes de la Guardia Civil de Riba-roja empezarán a partir de este martes a tomar declaración a testigos del tercer y último incendio, por ahora, en el Parc Natural del Túria, del que aún se desconoce su origen, ya que aún está bajo investigación.

De hecho, especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) ya han estado este lunes revisando la zona quemada y tratando de fijar el foco inicial, para, a partir de ahí, tomar muestras con el fin de confirmar o desmentir la existencia de sustancias acelerantes. De momento, según han explicado a este diario fuentes de toda solvencia, los agentes no han encontrado evidencias de que este tercer incendio también sea intencionado, aunque tiene muchas papeletas por su evolución errática y porque los dos anteriores sí que fueron provocados de manera intencionada, tal como adelantó Levante-EMV este domingo.

Las declaraciones de testigos tienen por objeto, entre otros, identificar a varias personas que algunos vecinos relacionan con el inicio del fuego porque fueron vistos por las inmediaciones en los momentos previos. Se trata de dos hombres en bicicleta y de otro que estaba volando un dron. Uno de ellos, un ciclista, incluso fue visto varias veces en el lugar. No obstante, hasta que el Seprona no aclare si este tercer fuego también es intencionado, no hay nada que atribuirle a nadie, como es obvio. Los agentes están avanzando trabajo para identificar a esas personas y preguntarles por su presencia en el lugar, ya que, de momento, no son sospechosas de ningún delito.

Limpiar el cauce del Turia

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria lleva cerca de dos semanas exigiendo a la Confederación Hidrográfica del Júcar y a la Conselleria de Medio Ambiente que intervengan y limpien la zona forestal y de ribera que linda con el Turia. Ayer se sumó a esta reivindicación Vilamarxant, dos municipios que han sufrido tres incendios en poco más de un mes. Ayer, Riba-roja puso una cifra, ya que el pleno sacó adelante una moción en la que se exigía a ambas instituciones la inversión de 1,5 millones, una cuantía que sufragaría el coste de eliminar la caña y poner una malla geotextil que impide su rebrote en 80 hectáreas, desde el Pont Vell hasta els Pous, donde no se ha llevado a cabo ninguna intervención. Ambas instituciones costearon estos trabajos en el otro tramo del Túria.

Además, el ayuntamiento también ha solicitado un estudio técnico a Hidraqua y Medio XXI para cuantificar cuánto costaría ampliar el sistema de prevención de incendios Guardian, en una segunda edición, que protegería a las urbanizaciones de València la Vella, els Pous, el Clot de Navarrete, Montealcedo y Entrenaranjos.

Mientras, en Vilamarxant se ha solicitado una reunión conjunta entre las diversas administraciones implicadas para tratar con urgencia la necesidad de colaboración y vigilancia para atajar la ola de incendios forestales intencionados que está sufriendo el Parc Natural del Túria.

