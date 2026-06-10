El programa JOIA «reconecta» a 75 jóvenes y adolescentes en riesgo de exclusión social con la formación y el empleo

Jóvenes y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad social, falta de oportunidades y ausencia de referentes que desde edades muy tempranas quedan fuera del sistema educativo y laboral. Se trata de una realidad cada vez más frecuente a la que la Asociación Socioeducativa Escolapia, a través de su programa JOIA (Joves i Adolescents), busca dar respuesta. La iniciativa, impulsada con la colaboración de la Fundación «la Caixa» y la Conselleria de Servicios Sociales, acompaña y apoya actualmente a 75 personas de entre 15 y 25 años.

Dirigido principalmente a jóvenes y adolescentes en riesgo de pobreza y exclusión social, especialmente a quienes presentan absentismo escolar, abandono educativo, desempleo o dificultades de acceso a recursos formativos y laborales, el proyecto también atiende a jóvenes migrantes mayores de 16 años que encuentran barreras para acceder a formación, regularizar su situación o construir un proyecto de vida estable.

El objetivo es ofrecer alternativas reales de inclusión social mediante un acompañamiento integral y personalizado que permita a los y las participantes recuperar la confianza en sí mismos, fortalecer sus habilidades sociales y adquirir competencias educativas y laborales.

El programa JOIA acompaña y apoya actualmente a 75 jóvenes y adolescentes de entre 15 y 25 años 3. / L-EMV

Transición a la vida adulta

JOIA se articula a través de tres grandes líneas de actuación centradas en la compensación de desigualdades personales, sociales y educativas; la orientación y acompañamiento mediante itinerarios adaptados a la situación de cada participante; y el desarrollo de competencias personales, académicas y laborales que faciliten el retorno a la educación reglada, la Formación Profesional o el acceso al mercado laboral. Para ello, desarrolla diferentes servicios como Triestu, Brújula o E2O (Escuela de Segunda Oportunidad).

Además, fomenta el acceso de jóvenes a actividades deportivas, culturales y de ocio como herramientas de inclusión y participación comunitaria, al tiempo que ofrece apoyo en procesos de emancipación y transición a la vida adulta.

De manera transversal, trabaja valores como la igualdad de género, la tolerancia y el respeto, fomentando el altruismo y la ciudadanía activa entre los y las participantes.

El programa cuenta con la experiencia y el equipo profesional de la Asociación Socioeducativa Escolapia, que se consolida como un recurso de referencia para jóvenes que necesitan una segunda oportunidad para reconstruir su futuro.