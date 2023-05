L'audiovisual valencià participarà en les seccions competitives del Festival de Cinema de Canes, que se celebra entre el 16 i el 27 de maig, i en el Marché du Film (la zona d'indústria del festival), que es realitza entre el 16 i el 24 de maig.

L'obra "Creatura", coproduïda per la productora valenciana Elàstica Films i dirigida per l'actriu i cineasta Elena Martín, ha estat seleccionada per participar en la Secció oficial de la prestigiosa Quinzena de Realitzadors de Canes.

Per la seua banda, el llargmetratge "Rock Bottom", dirigit per Maria Trénor, produït per la productora alacantina JaiboFilms i amb ajudes a la producció de l'Institut Valencià de Cultura, representarà el cinema d'animació valencià al Marché du Film.

Dins de la secció Spanish Screenings Goes to Cannes del Marché du Film figura "Llobàs", dirigit per Pau Calpe i coproduït per Dacsa Produccions.

Produït per SuicaFilms, el documental "Un arbre és un arbre", de Carlos Marqués-Marcet i Aleix Plademunt, es projecta en la secció Docs Cannes del Marché du Film.

25 professionals acreditats

A més, el Marché du Film contarà amb 25 professionals valencians, entre els quals figuren el director adjunt d’Audiovisuals i Cinematografia de l’IVC, Francesc Felipe, i el nou director de gloVAL, Daniel Méndez.

Francesc Felipe ha assenyalat que “l’IVC participa per primera vegada al Marché du Film en una edició molt especial del Festival de Canes en què l’Estat espanyol és el país convidat per gestionar la promoció exterior de l’audiovisual valencià i els seus professionals".

"Films from VLC"

El catàleg digital "Films from VLC" i el vídeo de les produccions valencianes que participen en el Marché du Film estaran disponibles en el web de l’AVAV i l’IVC, així com la informació de cada projecte.

Els 15 llargmetratges valencians de ficció finalitzats buscaran compradors i distribuïdors internacionals. Entre ells, es troben "Bull Run" d’Ana Ramón Rubio (Cosabona Films), "Dystopia" de Samuel Sebastian o "En temporada baja" de David Marqués (TV On Producciones).

Cinema documental

Per altra banda, l'oferta de cinema documental valencià està conformada per obres com el "Carceller. El hombre que murió dos veces" de Ricardo Macián (Mediterráneo Media Entertainment), "Domingo, domingo" de Laura García Andreu (SuicaFilms, Studio Nominum) o "Francisco Brines. Els signes revelats" de Rosana Pastor (Gorgos Films, Mediterráneo Media Entertainment), entre d'altres.

Els projectes en desenvolupament de llargmetratges de ficció que es presenten a Canes són, entre d'altres, "Bendita María" de Victoria Pérez (TV ON Producciones); "Bodegón con fantasmas" dirigit per Enrique Buleo i produït per Alejandra Mora (Quatre Films) o "Karen & Julia", dirigit per Iñaki Sánchez Arrieta i produït per Jorge Acosta (Camino a Garaitondo AIE).

Els projectes de documentals en fase de desenvolupament són "El abismo del olvido" de Batiste Miguel (Docu Producciones), "Equipo Crónica. Arte en trinchera" dirigit per Rafa Sesa i Felipe Villaplana i produït per Laura Grande (Estrela Audiovisual i Zootropo Studio) o "Mariscal" de Laura Grande (Estrela Audiovisual).