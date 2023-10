Els integrants del Diluvi encaren els seus últims concerts abans de l’aturada temporal que recentment van anunciar per a final d’any, però abans, com van prometre han publicat novetats. Esta setmana ha eixit a la llum «La mentida», una nova cançó amb un videoclip gravat a Moixent.

«La mentida» té els elements típics i reconeixibles del Diluvi (com la presència dels instruments tradicionals i un toc folk), però també se suma a la tendència de les últimes cançons del grup i presenta un so renovat, en este cas més electrònic i ballable.

«Amb molta il·lusió presentem el nostre nou single, ‘La mentida’, que es suma als senzills que hem presentat durant 2023 per conformar, junt amb alguna sorpresa més, un EP que eixirà a la llum en el darrer trimestre de l’any per a acomiadar-nos temporalment dels escenaris», han apuntat a les seues xarxes socials.

La portada d’este EP està feta per la il·lustradora Helga Ambak, autora també de, per exemple, imatges per a àlbums de Zoo. «La mentida» està produïda per David Rosell i s’ha publicat baix el segell de Halley Records, com els últims treballs del Diluvi. Junt amb la nova cançó, els últims mesos han publicat diferents col·laboracions amb Els Catarres («El primer ball»); La Fúmiga («Espere») i Doctor Prats («A fer la mà».

Actualment, el grup finalitza la seua gira «A fer la mà!» que han realitzat durant tot este 2023 i que incloïa dates esta tardor, com les pròximes de Sagunt, Pego o Castelló, a la Plana.

A banda, com a part del seu comiat, també han anunciat ja els seus últims espectacles, abans de l’aturada temporal. A València serà el 23 de novembre, a la Sala Moon (dins del marc de La Prèvia de Pro 21 Cultural), i prometen que serà «una nit molt especial plena de col·laboracions, música en valencià i festa».

Un grup reconegut

Va ser al setembre quan els creadors de cançons com «Junteu-vos», «I tu, sols tu», «Alegria» o «No hi ha ningú (que balle com tu)» van anunciar que, «per motius personals» que els impedixen «dedicar tot el temps que necessita el projecte» decidien fer una «aturada temporal» per a finals de 2023.

Reconeixien que és una decisió que els fa «molta llàstima que passe» però també asseguraven que «no és un adeu, és un fins prompte».

El grup, liderat per Flora Sempere i amb quatre discs d’estudi —l’últim, Present—, ocupa un lloc destacat en el panorama musical valencià —i en valencià— amb un estil musical molt característic i valorat, que combina les arrels de la música tradicional al costat de tocs de folk i mestissatge ‘mediterrani’.

De Castalla i altres municipis de l’Alcoià, es van donar a conéixer amb versions d’Ovidi, tot i que prompte van definir el seu propi estil.