Industria destina 13,8 millones a mejorar la red de ITV tras la reversión

A pocos meses de que culmine el primer año con el servicio de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Comunitat Valenciana de vuelta en manos públicas, aún son varios los focos abiertos. Mientras en materia laboral aún se encuentra en fase inicial la búsqueda de un convenio colectivo único que homogenice las condiciones de todos los empleados pertenecientes a la Sociedad Valenciana de ITV (Sitval), otro de los horizontes para la Conselleria de Industria a partir del próximo año pasa por modernizar y avanzar con inversiones clave para mejorar el servicio. Un objetivo para el que, según avanzan fuentes del área que dirige Nuria Montes, se tienen presupuestados hasta 13,8 millones de euros para 2024.

La nueva apuesta supone elevar ampliamente lo previsto en las últimas cuentas del Botànic, que situó las inversiones en ITV para 2023 en unos 8 millones de euros. No obstante, la realidad es que en un año en el que hasta marzo no se consolidó por completo la reversión y en el que además se produjo un relevo en el Consell con las elecciones de mayo que no se culminó en este servicio hasta el cambio de dirección general -con el nombramiento de Javier López Mora al frente- en Sitval a finales de septiembre, el desembolso que finalmente se ha ejecutado en este ejercicio para esta materia apenas ha superado los 196.000 euros.

Valencia, beneficiaria principal

Con este contexto, la nueva partida para la ITV coge esos 8 millones pendientes y les añade otros casi seis para realizar diversas actuaciones, con la provincia de Valencia como principal beneficiaria. No en vano, el mayor presupuesto es para la nueva estación de Mercavalencia, cuyo importe destinado se incrementa de cuatro a seis millones. Según explican desde Industria, tanto para esta instalación como para otra pendiente que tiene que ubicarse en Torrent (que mantiene un desembolso estimado de 3,5 millones de euros), el horizonte que se ha fijado para el próximo ejercicio es, al menos, el de poder "empezar las obras".

Culminar ese objetivo resulta fundamental. Ambas infraestructuras, una vez estén completadas, deberán absorber la gran carga de trabajo que actualmente asume la estación de Riba-roja, por donde pasan alrededor de 100.000 vehículos al año y cuya parcela pasará a ser propiedad de una empresa privada externa al servicio a principios del próximo año. Ante la imposibilidad de terminar las dos nuevas ITV en 2024, Industria ha situado una partida de entre 300.000 y 400.000 euros destinada al alquiler del enclave donde se encuentra la del Camp de Túria. Donde no se prevén inversiones es en la estación que se planteaba construir en el municipio castellonense de Alcalà de Xivert, una edificación para la que, según denuncian desde la conselleria de Montes, la anterior Administración "no dejó nada hecho". "No sabemos lo que es, no tenía ni presupuesto asignado", aseguran.

Reformas y nuevas líneas

Pero no solo en grandes construcciones se centrará el trabajo. Otra de las grandes partidas, de 3,1 millones de euros, Industria la destinará a modernizar y adecuar todas las estaciones, desde la "compra de nueva maquinaria a pintar las estaciones o arreglar los vestidores". Será una de las actuaciones -confirman- que debe finalizarse antes de que acabe 2024, igual que la inversión para poner en marcha o reforzar estaciones provisionales del servicio de inspección en municipios como Chiva (habilitar una línea), Mercavalencia y Torrent (dos en cada una) y la provincia de Alicante, que aglutinará cinco nuevas. Para todas ellas, el importe estimado será de 700.000 euros.