PropHero lanza 88 viviendas de obra nueva en Massamagrell desde 125.000 euros

PropHero, compañía de inversión inmobiliaria basada en datos, ha comenzado la comercialización de Valencia Nord Residence, una promoción de obra nueva de 88 viviendas en Massamagrell (L'Horta Nord), desarrollada junto al promotor GAM. La presentación ha tenido lugar durante el III Summit de Inversión de PropHero, celebrado en Valencia ante inversores y medios de comunicación.

El proyecto se ubica en lo que la compañía denomina el Corredor Norte, el eje que conecta Valencia ciudad con Massamagrell a través de la A-7/V-21, con parada propia de MetroValencia L3, y proximidad a las oficinas centrales de Mercadona, la fábrica de Stadler, el aeropuerto de Valencia y el futuro Parc Sagunt, que la compañía identifica como uno de los mayores polos industriales previstos en Europa.

La selección de Massamagrell responde al modelo de datos propio de PropHero, que cruza más de 150 indicadores sobre una base de más de 4 millones de datos para analizar más de 8.000 municipios de la geografía española, combinando fuentes públicas (INE, Banco de España) con el histórico de operaciones reales gestionadas por la compañía.

Según este análisis, L'Horta Nord destaca por una plusvalía proyectada a tres años del +59,7 %, 4,36 veces la media nacional, y un tiempo medio de alquiler de 1,9 semanas, el segundo más rápido de toda la cartera de PropHero. Massamagrell, en concreto, cuenta hoy con solo cinco viviendas en alquiler disponibles para 17.566 habitantes, un crecimiento poblacional del +8,28% en tres años, 2,4 veces la media nacional.

Viviendas de uno y dos dormitorios desde 129.000 euros

Valencia Nord Residence contempla viviendas de un dormitorio desde 125.000 euros y de dos dormitorios con terraza desde 149.000 euros, IVA no incluido. La promoción contará con certificación energética A/B e incluirá diferentes zonas y servicios comunes, como piscina, gimnasio, coworking, zona ajardinada y parking integrado.

“Esta noche no venimos a hablar de un mercado en abstracto: presentamos el informe de vivienda de la Comunitat Valenciana y explicamos cómo hemos llegado a estos datos, cuál es su fiabilidad y por qué no son una encuesta de opinión, sino el resultado de operaciones reales”, ha señalado Jaime Gil, CEO de PropHero, durante su intervención.

Mesa redonda durante la tercera edición del III Summit Inversion Valencia. / ED

Por parte del promotor, Fernando Garrido (GAM) ha destacado que la colaboración con PropHero permite anticipar la demanda antes de que el precio la refleje: con solo cinco viviendas en alquiler disponibles en todo el municipio, el canal inversor aporta velocidad y certeza de colocación del activo, reduciendo el riesgo comercial del proyecto.

La inversión inmobiliaria en Valencia, ante un mercado favorable

El lanzamiento se enmarca en un contexto de mercado favorable para la Comunitat Valenciana, que según los datos presentados por PropHero registra una rentabilidad bruta media del 9,8 % frente al 6,18 % nacional, con un precio de entrada un 52 % inferior a la media española. A nivel nacional, PropHero ha cerrado 1.236 operaciones de alquiler en el primer semestre de 2026.

Durante el Summit, PropHero ha anunciado además la celebración del Valencia Real Estate Summit 2026, que tendrá lugar el próximo 3 de octubre, un evento para 1.000 personas y que cuenta ya con las últimas entradas disponibles a la venta.