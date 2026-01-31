Un ecosistema de talento e innovación para anticipar los retos del agua

La gestión del agua se decide cada vez con mayor antelación. Se gesta en la investigación, en la anticipación de escenarios y en esa transferencia de conocimiento que permite convertir la innovación en soluciones reales sobre el territorio. Un enfoque clave en un contexto marcado por el impacto de los extremos climáticos, el aumento de la demanda, el envejecimiento de las infraestructuras y unas necesidades de inversión crecientes.

Desde esta convicción, Facsa consolida en los últimos años un ecosistema propio de I+D+i que conecta empresa, universidad y territorio con un objetivo común: transformar el conocimiento en mejoras reales en la gestión del agua. La compañía ha destinado más de 13,5 millones de euros a proyectos de investigación e innovación en el último lustro y desarrollado más de 50 iniciativas en ámbitos como la digitalización, la reutilización, los tratamientos avanzados o la bioenergía.

Las cátedras configuran un marco de trabajo compartido en el que participan estudiantes, personal investigador y profesionales del sector. / Facsa.

El modelo de la compañía presenta un rasgo diferencial: una vocación de permanencia que crea estructuras estables que permiten que el conocimiento fluya, que el talento se forme y que la innovación trascienda el ámbito académico para traducirse en beneficios reales para la sociedad y el territorio.

Desde esta perspectiva, Facsa consolida una relación estable con el sistema universitario valenciano a través de distintas cátedras que, aunque se desarrollan como iniciativas independientes y con alianzas propias –junto a Fovasa en la Universitat Politècnica de València (UPV) y junto a Sitra en la Universitat de València (UV)–, comparten una misma manera de entender la investigación y la transferencia de conocimiento, orientada a la aplicación práctica y a dar respuesta a las necesidades reales del sector.

Recorrido

Ese recorrido arranca en 2015 con la puesta en marcha de la Cátedra Facsa de Innovación en el Ciclo Integral del Agua, desarrollada junto a la Universitat Jaume I, una iniciativa pionera que se convierte en la primera cátedra del agua de la Comunitat Valenciana y la segunda de España. Diez años después, este espacio se consolida como un referente en investigación aplicada, formación especializada y divulgación, acompañando la evolución del sector en ámbitos como la digitalización, la reutilización o los tratamientos avanzados, y contribuyendo a reforzar la cultura del agua más allá del entorno académico.

Con el paso del tiempo, esa misma lógica de colaboración se amplía hacia una visión más integral del ciclo del agua y los residuos a través de la Cátedra Facsa-Fovasa de Agua, Residuos y Economía Circular, impulsada en la UPV, que incorpora el enfoque de la economía circular así como la aplicación de nuevas tecnologías a procesos clave del sector.

Nueva mirada

Más recientemente, la Cátedra Horizonte Verde: Nexo Agua-Bioenergía, desarrollada junto a Sitra y la Universitat de València, con la colaboración del grupo de investigación de referencia CalAgua, aporta una visión innovadora centrada en la conexión entre agua, biorresiduos y bioenergía. Se trata de la primera cátedra de bioenergía de la región y nace con un enfoque singular: abordar de manera integrada el trinomio agua-residuos-bioenergía como palanca para avanzar hacia modelos más eficientes, circulares y sostenibles, alineados con los retos energéticos y ambientales que afrontan ciudades y territorios. Desde enfoques complementarios, estas cátedras configuran un marco de trabajo compartido en el que participan estudiantes, personal investigador y profesionales del sector, favoreciendo un intercambio constante entre el conocimiento académico y su aplicación sobre el terreno.

Ese carácter compartido es, precisamente, uno de los rasgos que distingue el modelo de Facsa. Más allá del ámbito de la innovación, las cátedras se han consolidado como una pieza clave para la compañía, no como espacios aislados, sino como herramientas transversales en las que participan las distintas áreas para identificar retos reales, contrastar soluciones y trasladar el conocimiento generado en el ámbito académico a la práctica diaria del sector.

Exterior de la sede de Facsa. / Facsa.

De este modo, esta forma de colaboración aporta valor no únicamente a Facsa, sino al conjunto del sector del agua. Las cátedras contribuyen a mejorar la eficiencia de los procesos, a incorporar nuevas formas de trabajar y a convertir el conocimiento en una palanca útil para anticiparse a los desafíos que plantea una gestión cada vez más compleja. Uno de los múltiples ejemplos de cómo la colaboración entre universidad y empresa permite dar respuesta a retos reales es el Sistema Integral de Succión de Materiales de Agua (Sisma), una tecnología desarrollada a partir del Trabajo de Fin de Máster de Antonio Martínez, en la Universitat Politècnica de València, que cuenta con el apoyo y el reconocimiento de la Cátedra Facsa-Fovasa. Se trata de una solución especialmente útil en un contexto marcado por el aumento de los episodios climáticos extremos, que afectan de forma directa a humedales y zonas de baja profundidad.

El sistema se prueba en espacios sensibles como el Parc Natural de l’Albufera de València, donde permite retirar lodos de manera eficaz y respetuosa con el entorno, contribuyendo a mejorar la gestión de estos enclaves en situaciones de mayor estrés ambiental.

En un momento en el que el agua se convierte en un elemento central de la agenda climática, económica y social, este ecosistema de talento e innovación sitúa a Facsa en una posición singular: la de una empresa que entiende la I+D+i no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta estratégica para mejorar servicios, anticipar riesgos y contribuir a la sostenibilidad de los territorios.

Una innovación que se construye a largo plazo, apoyada en alianzas estables entre universidad y empresa, y concebida para convertir el conocimiento en una palanca real de transformación para la gestión del agua y los territorios.