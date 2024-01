El Consell i el PSPV diferixen sobre la prohibició de fumar en terrasses

Fumar o no en terrasses. Eixa és la qüestió sanitària que mostra les postures contraposades del partit majoritari del Consell, el Partit Popular, i el principal partit de l'oposició, el PSPV. Els primers van eliminar la prohibició de fumar en terrasses de la Comunitat Valenciana el mes d'agost passat, quan feia tres anys que estava en vigor com una de les mesures de prevenció del Botànic contra l'expansió de la pandèmia de la covid-19. Els segons reclamen que es reinstaure -també ho van sol·licitar ahir la Societat de Metges i l'Associació contra el Càncer- i presentaran una iniciativa a les Corts Valencianes.

El debat no és només a escala autonòmica. El Ministeri de Sanitat va anunciar al desembre que revisarà l'actual Llei antitabac i va expressar el seu desig d'ampliar els espais lliures de fums. La Generalitat Valenciana està a l'espera de la nova normativa i del debat que es produïsca en el Consell Interterritorial respecte a la prohibició o no de fumar en terrasses dels establiments d'hostaleria. Va ser la postura que va defensar ahir el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, a Alacant, davant els mitjans de comunicació. El titular de la sanitat valenciana va explicar que la postura del departament és "clara i evident", i que "posaran en marxa" la decisió adoptada per la Interterritorial, integrada pel Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes. De moment, el Ministeri no ha convocat les autonomies per a debatre la qüestió.

Els socialistes defensen la salut col·lectiva

El retorn de la prohibició de fumar en terrasses és una necessitat per al PSPV, com així va defensar ahir el portaveu socialista de Sanitat a les Corts, Rafa Simó. Tant és així que el principal partit de l'oposició presentarà una iniciativa per a propiciar-ne el debat al parlament valencià. “El PP ha de posicionar-se en un tema que va contra la salut pública”, va afirmar Simó.

Els socialistes basen la seua postura en l'argumentari de la comunitat científica, en els experts i les associacions sanitàries a les quals consideren que Mazón obvia i l'insten a "entrar en raó". Consideren la mesura adoptada pel Consell a l'agost de "contrasentit", perquè "la primera mesura en sanitat va ser cancerígena". A més, els socialistes creuen que la "presumpta lliberta personal" està per davall de la "salut col·lectiva", per la qual cosa, defensen la creació d'espais lliures de fum que milloren la qualitat de vida de les persones, una "qüestió de salut pública que no està rebent l'atenció que mereix per part del president de la Generalitat".