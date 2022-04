Vicente Fuster ha comunicado a la comisión de Almirante Cadarso que no continuará en la presidencia de Almirante Cadarso-Conde Altea. De tal manera que esta noche tiene que elegirse o nuevo presidente o junta gestora.

Así lo ha confirmado él mismo, asegurando que "ya quería habérmelo dejado hace un par de años, pero entre la pandemia, mi hija fallera mayor... no era aún el momento. Pero ha llegado". Y asegura que "quien lleve la comisión a partir de ahora, si así lo quiere, sabe que me tienen para lo que quieran". No es, en principio, cualquier cosa, puesto que su llegada a la presidencia se produjo en un momento crítico.

Así lo ha recordado la propia comisión en un comunicado en el que recuerda la llegada a la presidencia. "Allá por Mayo de 2014, vivimos unos momentos convulsos, muy críticos, con problemas económicos, una comisión dividida y un futuro en el que la disolución fue una palabra que se llegó a plantear en el casal de Almirante Cadarso 19. En esos momentos de oscuridad, en los que nadie daba un paso al frente, Vicente Fuster Cortina, que apenas llevaba unos pocos años en la comisión colideró una vía para que no tuviera que cerrar nuestra querida falla. Búsqueda de patrocinios, recuperación del censo y unos primeros auxilios, que como buen médico permitieron sacar al enfermo de la UCI".

Desde entonces, la comisión no bajó su nivel de exigencia, manteníendose en la Sección Especial y sumando hasta siete ninots indultados, incluyendo el "trébol de cuatro hojas" de 2020 y 2021, los dos mayores y dos infantiles. Pero, sobre todo, reestableciendo socialmente a la comisón, algo que en la propia comisión acuñaron como "el milagro de Almirante".

La noticia llega apenas unos días después del fallecimiento del artista Manuel Algarra, a quien renovó a finales de marzo, con quien estuvo en sus últimas horas.

La comisión expresa en el comunicado que "no podemos más que darte las gracias, gracias y mil veces gracias, de nuestra parte y de parte de todos los que pasarán por Almirante, porque sin Vicente Fuster, Almirante solo sería un lejano recuerdo. Almirante está donde está gracias a tí. Tenemos la suerte y estamos encantados de seguir contando con tu experiencia y apoyo pero desde la barrera, algo que sin duda, nos va a ayudar a seguir creciendo".