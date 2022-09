Mari Carmen Mora Real apareció varias veces en el listado de premios de honor del concurso de presentaciones la pasada década. Llevándose incluso el primer premio de mejor actriz. Para entonces ya había acudido a «mascletaes» llevando una niña en el vientre. «Dicen que me agitaba mucho cuando iba, que ya lo disfrutaba» y ya para entonces esa niña había sido fallera mayor infantil de la plaza del Pilar. Y es que Mari Carmen Mora Real es de espíritu pilarista de la roda al timón. «Mi madre llamó desde el hospital para anunciar que ya podian apuntar una fallera más en la comisión infantil». Y ahora afronta el último peldaño de su año de fallera mayor, uno en el que la casualidad volvió a poner a estrechar la historia con su madre: «yo iba a ser fallera mayor en 2020, después de María Albors -la fallera de su comisión ahora en la corte de Carmen Martín- Pero llegó el Covid y a ella le prolongaron, como debía ser, un año más. Con lo que fui a parar a 2022. Y entonces es cuando mi madre me dijo que, entonces, yo lo sería exactamente 25 años después de haberlo sido ella».

No lo pudo redondear con una victoria en Especial -el «Jaque» añadió otro punto de frustración a la historia reciente de la comisión- pero sí que generó una de las escenas más espectaculares de la entrega de premios, con María Albors bajando, estandarte en mano, hasta debajo de la tribuna para recibirles.

La relación materna sube un peldaño más, a su abuela: ambas han sido maestras «y yo estoy acabando Magisterio. Me falta un año». En este caso, eso sí, con retraso «porque he sido muy indecisa. Probé Periodismo, probé Derecho... quizá no empecé con Magisterio por la rebeldía juvenil de no querer hacer lo mismo que he visto en casa. Pero he acabado por ver que es la decisión más acertada. Para la que estaba hecha. Tratar con los infantiles de mi comisión, mi fallera mayor y mi presidente, me ha descubierto aún más que estar con los niños es lo que más me gusta». Como queda dicho, fue fallera mayor infantil en 2008 «con ocho años, pero recuerdo bastante aquello. Fue un proceso muy bonito y lo disfrute tanto que por eso he querido serlo este año».

Con habilidades a la hora de hacer ilustraciones «que, por ejemplo, he hecho para mis niños», su otra forma de llenar la vida ha sido «el baile deportivo, que he practicado durante muchos años. Bailes de salón de competición, practicando en pruebas por la Comunitat Valenciana. Una afición que siempre me ha gustado. El estándar era el que mejor se me daba, pero me gustaba y me gusta más el latino, aunque ahora ya no estoy en activo». El baile empieza ahora pero con otra partitura y también tendrán una gran cita en un pabellón deportivo.