El olor a pólvora ha vuelto a endulzar la segunda mascletà de las Fallas 2023 . La mascletà de hoy, 2 de marzo del programa pirotécnico 2023, ha corrido a cargo de la pirotecnia Dragón. Como cada año se puede seguir en directo a través de la web de Levante y Levante TV.

La mascletà de hoy se ha visto deslucida por un fallo en el terremoto final. "Se ha adelantado el terrestre y no coincide con el aéreo. Siento rabia porque no puedes parar el terremoto. No se ha compaginado como tocaba. El año que viene ya sabemos que hay que hacer. Ha dado rabia" han asegurado desde la pirotecnia Dragón.

Hoy el balcón del Ayuntamiento ha recibido la visita del Teniente General Jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, Fernando García-Vaquero Pradal; las comisiones de las fallas Avda de Burjasot.-Joaquin Ballester-Reus, Felipe Bellver-;Madre Rafols, Quart–Turia, Padre Viñas-Agustin Lara, Avda Portugal- fragata, San Jose de la montaña-Teruel y Fray j. Rodríguez - Pintor Cortina; y las Juntas Locales falleras de Sueca, Alguinet, Manises, Benifayoó y Massanassa.

Fallas 2023: Así ha sido la mascletà de hoy, 2 de marzo

El disparo de hoy, ha sido diseñado por José María Enríquez, responsable artístico de la pirotecnia, que ha preparado una mascletà de corte clásico, de entre 4 y 5 minutos de duración, y 107 Kg de material pirotécnico.

El disparo ha dividido en 15 secuencias con principios aéreos combinados con un bloque terrestre que ha ido cogiendo fuerza a medida que avanzaba. El terremoto final se ha adelantado por error y el aéreo ha quedado intervenido con el golpe final.

Pirotecnia Dragón

La pirotecnia Dragón, fundada hace trece años en Villena (Alicante) y regentada por José Luis Matoses, José María Enríquez y Ángel Valdez, será la cuarta aparición de la compañía alicantina en la 'catedral de la pólvora'.