La casualidad quiso que quien cerró la Ofrenda de 2022 estuviera a punto de inaugurar la de 2023. La primera vez, como protagonista absoluta; ayer, escondida entre las filas de su comisión.

Ir detrás de la fallera mayor de València del pasado año en una Ofrenda permite escuchar el eco de los asistentes. De los que son de aquí. «Si, mira, es la fallera mayor del año pasado». Algo que «me sigue pasando ahora muchas veces, es verdad. Pero no te puedes imaginar». No ha terminado su condición de fallera mayor aunque lo parezca. «Me han llamado muchas veces. No me he aburrido, no». Prácticamente a la vez, apenas un poco después, era Marina Civera la que desfilaba por la calle de la Paz. «No te lo vas a creer. Esta mañana hemos ido a la recogida de premios e iba con mi hermana y han dicho: «mira, esa falda es de Marina» y yo estaba al lado». Y ahora, «lo mismo, continuamente. Pues es maravilloso, no te puedo decir otra cosa. Quiere decir no sólo que la gente te tiene cariño y guarda un buen recuerdo de tí. También quiere decir que el esfuerzo valió la pena». Dos falleras mayores con sonrisa y que trabajan con la sonrisa. Las dos contestan lo mismo: «¿Qué estoy haciendo? Lo que toca: trabajar en varias clínicas».