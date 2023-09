Si sale elegida, Judith Elena Noguera será «fallera récord». Sería la mayor separación de años entre una presencia en corte infantil y corte mayo: 19 años. Ahora mismo hay un cuádruple empate a 17 años que comparten Rocío Gil, Marta Sobrino, Vanessa Lerma y una compañera de la propia Judith en aquel 2005: Eva Alcahuz. Cambian los tiempos. Las falleras infantiles siempre tienen las mismas edades, pero la corte adulta ha ampliado desde hace tiempo sus márgenes y permite estos «comebacks» tan espectaculares. Un récord al que también aspira otra fallera de aquella corte infantil, también preseleccionada ahora: Carla Gómez.

Varios años en Italia

Judith regresa casi del todo, después de haber estado seis años viviendo en Italia. «Me fui de Erasmus con 21 y volví prácticamente para ser fallera mayor». Se ha graduado en Comunicación con mención en Publicidad y trabaja para una empresa. Italiana, por supuesto: «Acadèmia.tv, de cocina on line que cuenta con chefs de italia y españa con estrellas Michelín». Hace traducciones en italiano, castellano e inglés y creando los copywritings para sus redes sociales. «Es una empresa que me da la oportunidad de crecer, de lo que me gusta, la creación en redes sociales, y me siento afortunada en haber entrado en lo que me gusta»

Judith, Elena... o Judith Elena

Nombre compuesto y especialmente inusual. «Mis padres querían darnos la oportunidad de elegir nuestros nombres y nos pusieron dos». Su hermano, por ejemplo, es José Cristian. Elena era mi «iaia» y es un honor tener ese nombre. De pequeña decía más Judith pero ahora que ella ya no está entre nosotros, nombro más el Elena. El Judith está discutido: mi madre dice que porque es un nombre bíblico, mi padre por Judith Mascó... me gusta Judith Elena para momentos especiales: universidad, fallera mayor... en coloquial me dicen mas Judith, algunos me llaman Elenita».

Es de la comisión que ya ha incluido en su denominación el Parc Central. «Me apuntaron casi al nacer. Es la falla del barrio y la que me ha visto crecer». Dieciocho años pasarían entre corte y corte como dieciocho han pasado de fallera mayor de su comisión. «Podía haber tocado antes, pero se me retrasó con la pandemia. Pero tampoco me habría sabido mal serlo en 2024». Casi sería subir aún más el listón: «habría celebrado mis veinte años de infantil». Y 20 años no es nada. Tampoco 19.