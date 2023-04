En un matí solejat i amb l'escenari del Vedat, la Comissió 9 d'Octubre de Torrent va fer el lliurament dels Premis Maulet 2023, un acte que va reunir a nombrosos representants del món cultural i intel·lectual de la ciutat. El centre mediambiental Natura i Cultura va acollir la fita, que va tindre una intèrpret en llengua de signes i en la qual enguany es varen concedir quatre guardons.

La Comissió 9 d'Octubre ha premiat a la Fundació Horta Sud, una organització que en 2022 va complir 50 anys amb l'objectiu d'empoderar la ciutadania i el moviment associatiu. La seua presidenta Imma López, així com el seu director Julio Huerta, i la responsable de l'Escola de Ciutadania Carla Borràs varen ser els encarregats de recollir el guardó.

D'altra banda, la Comissió va reconéixer l'Orfeó d'Aldaia, formació coral que està celebrant mig segle de trajectòria. El premi va ser recollit pel membre fundador i actual president Nassio Romero Ros, a més del director Fernando Taberner i la regidora de Cultura del municipi, Empar Folgado, que també és component del grup. L'Orfeó s'ha destacat al llarg de 50 anys, no sols per difondre la música coral sinó també per promoure l'ús de la llengua.

Especialment emotiu va ser el premi al col·lectiu "Miquelets del regne de València", els representants del qual tingueren l'ocasió d'explicar la indumentària que portaven en l'època i les investigacions que mantenen en marxa sobre el període 1704-1715 i la Guerra de Successió. I també entre el grup d'organitzacions premiades, estava la Nostra Escola Comarcal, que celebra 40 anys d'ensenyament compromés i va ser un referent del cooperativisme educatiu en el seu moment fundacional.

La presidenta de la Comissió 9 d'Octubre, Maria Jesús Herrada, va agrair l'assistència de més de 80 persones en un matí on l'aplec convivia amb nombroses activitats en la ciutat. En l'activitat col·laborava Acció Cultural del País Valencià, l'Ajuntament de Torrent i la Diputació de València.