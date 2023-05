En su pequeño despacho aún situado en el Ayuntamiento «viejo» -hay nuevas dependencias y más modernas justo enfrente- nos recibe Conxa Garcia con la cercanía que según ella le ha permitido estar 20 años como alcaldesa con el PSPV.

Cumple 20 años como alcaldesa, ¿cuál es le secreto?

No me gusta el despacho, soy una alcaldesa de calle. A mí me gusta conocer las cosas in situ, saber qué demandan los vecinos, que es lo que está roto y ha de reparase. No quiero que me lo cuenten, quiero verlo yo. Es algo que he hecho desde el primer día y parece que la gente lo reconoce.

¿Confía en continuar cuatro años más?

Yo creo que sí, pero no porque confían solo en mí, sino en mi equipo de gobierno.

Tiene a la oposición revolucionada buscando fórmulas para quitarle la vara de mando, incluso se ha creado un Partido Socialista liderado por un exalcalde. ¿Le puede afectar el 28-M?

Son unas personas que han sido militantes del PSOE, que nunca ha habido ningún problema con ellos. Hasta hace cuatro días venían a todos los mítines, a las cenas, a actos de campaña...pero bueno, eso es la democracia no?.

Gane o no, será la alcaldesa que ha puesto a Picassent en la agenda europea, siendo de los primeros de la comarca en obtener los fondos Edusi, que justo finalizan en 2023. ¿Cómo ha sido de importante esta aportación?

Ha sido una inyección fundamental. Gracias a ellos hemos renovado la plaza de la Ermita, un lugar neurálgico de Picassent. Hemos recuperado 1.000 metros de espacio para la población gracias a la peatonalización y eso es fundamental. Además, hemos recuperado un espacio que no teníamos como es el refugio cultural, donde se albergan todo tipo de exposiciones, presentaciones, algo de lo que carecíamos.

Un espacio que permitió descubrir un auténtico refugio, ¿para cuando será visitable?

Uno de los objetivos del próximo mandato, si continuamos, es recuperar este espacio patrimonial para los vecinos junto a la Torre Espioca.

¿La apertura de la Torre Espioca se está retrasando más de lo esperado?

Es algo que lleva la Conselleria de Cultura. Por nuestra parte, tenemos un proyecto de accesibilidad, ya hemos adaptado y mejorado el entorno y ya se están realizando actividades allí para la ciudadanía. Pero para poder entrar dentro, la conselleria debe asegurarse de que es completamente segura. Ahora están realizando un tratamiento para evitar la corrosión que han generado los excrementos de las palomas, pero no hay plazos de apertura.

¿Hay plazos para la apertura del colegio nº4?

Después de resolver todo el tema judicial con la contrata, las obras va con buen ritmo y esperamos que sea posible abrir las puertas para el curso 2024-25, porque es una gran reivindicación puesto que seguimos teniendo aulas prefabricadas en el CEIP Príncep d’Espanya. También tengo que decir que Picassent ha recibido 9 millones de euros del Pla Edificant, nunca antes se había invertido tanto.

Hemos quemado el último cartucho para revitalizar el Mercat, pero la gente prefiere abrir un local en bajos comerciales con sus horarios, porque los del Mercat no son compatibles con la realidad laboral de los ususarios". Conxa García - Alcaldesa de Picassent

También conselleria ha licitado la construcción de la pasarela para salvar el barranc de l’Omet. Parece que este mandato Picassent ha estado en la agenda del Botánic más que nunca.

Pocas inversiones venían con el anterior gobierno de la Generalitat a Picassent. El gobierno de Ximo Puig tiene una manera de trabajar totalmente diferente a como se trabajaba antes. Ahora piensan en el bienestar de la gente y eso repercute directamente a la ciudadanía, como la rehabilitación de las viviendas sociales de Virgen de la Vallivana o el tema del cambio de zona tarifaria en el metro, con la que por fin hemos reducido precios.

¿Le queda alguna reivindicación por cumplir?

Nunca voy a dejar de reivindicar la «travessa de Picassent-Torrent». También hemos hecho una puesta importante por revitalizar los polígono industriales. Más de 100 empresas se han instalado en esta legislatura y queremos hacer un carril bici. Necesitamos hacer el Picassent del futuro, adaptándolo no solo ya a nivel local, sino también a nivel comarcal y a nivel europeo. Tenemos que aprovechar los fondos de Europa. Ahora nos han llegado 5 millones en cuestión de dos años y los vamos a invertir en el almacén municipal, y también dar un gran impulso en el tema de las energía eficiente aplicada a las instalaciones municipales como el polideportivo, el almacén o las viviendas de la Vallivana.

También sigue reclamando a la Emshi el pago del canon por la potabilizadora.

Mientras nos avale el juez, como así ha sido, vamos a seguir peleando por algo Picassent merece cobrar. Ahora mismo el juzgado nos ha dado la razón, pero la Emshi ha recurrido, y estamos a la espera de que se resuelva.

¿Y qué pasa con el Mercat Municipal?¿Por qué sigue sin tener éxito?

Hemos hecho todo lo que hemos podido. Después de adquirirlo el ayuntamiento, hemos sacado las paradas a un precio bajísimo y sólo ha habido una petición. Simplemente, los horarios del Mercat no son compatibles con con los horarios laborales. Ya hemos quemado el último cartucho y debemos ver qué hacer con este espacio en un futuro, porque la gente prefiere montar un negocio en un bajo comercial con sus propios horarios a hacerlo en el Mercat.

Otro problema que tiene Picassent es la proliferación de vertederos ilegales.

Es una lacra porque tenemos uno de los términos más extensos, y limpias uno y surge uno al otro lado, y más con la particularidad de tener tantas urbanizaciones diseminadas. No entendemos el incivismo de la ciudadanía, que cuenta con un ecoparque abierto todos los días, incluso por la tarde. Vigilarlo es difícil porque tú tienes la plantilla de la Policía Local acorde a tu población no a la extensión de tu término.

¿Y el dron esta siendo útil?

Para estos casos es difícil poder detectar a los infractores. Para lo que sí está siendo muy útil es para el tema de los robos en campos agrícolas. Hoy por hoy, los informes policiales aseguran que se han reducido en un 50% los robos.

Hablando de la Policía, ¿qué hay del supuesto acuerdo verbal que aseguran los vecinos de Carrerons tener con un concejal para no ser multados?

Es un tema en el que no quiero entrar porque creo que se está aprovechando para hacer campaña electoral.