El Ayuntamiento de Alboraia ha lanzado una campaña, a través de un vídeo, para poner en valor la figura de las personas que cultivan la tierra como pilar fundamental en la huerta de la localidad, uno de sus más grandes tesoros. A través de paisajes incomparables, el consistorio muestra el esfuerzo, trabajo, la rutina y la labor diaria de agricultores y agricultoras con el fin de concienciar a vecinos y vecinas de la importancia de respetar lo que es un espacio de trabajo.

La campaña incide también en el relevo generacional y en la llegada de nuevos roles al campo, un hecho que se está produciendo e incrementando en los últimos años. Para facilitar este reto, el ayuntamiento está trabajando con un grupo motor de representación de estos profesionales del campo a través del Plan Agrario Municipal.

Adquirir productos de proximidad

El vídeo lanza un par de ideas para ayudar, como vecinos y vecinas, a esta figura tan importante de la huerta: adquirir productos de proximidad y kilómetro 0 en el comercio local y en la recién estrenada plataforma online delhortaacasa.com y respetar las normas de la huerta como no entrar en los campos, no coger productos sin permiso, no lanzar residuos y recoger las deposiciones de los compañeros caninos durante los paseos, entre otras.