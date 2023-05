Paqui Bartual, candidata del Partido Popular en Xirivella, ha llenado hoy la explanada ubicada frente al Ayuntamiento de Xirivella. Bartual ha contado con el apoyo del candidato a la Generalitat, Carlos Mazón, y el presidente provincial y número 2 a les Corts, Vicent Mompó. La cita, que ha contado con una notable asistencia de público, ha tenido como acto central al emotivo discurso proclamado por Bartual. La candidata ha querido las gracias al equipo que le acompaña en esta candidatura: "Ellos son el alma de este proyecto, el motor de este cambio. Ellos son personas con diferentes ideas, diferentes experiencias, diferentes orígenes... Pero todos tienen algo en común: las ganas de trabajar por Xirivella. Ellos son la lista que más se parece a Xirivella. Ellos son el reflejo de lo que queremos ser: un pueblo unido, diverso y plural".

A su vez, ha explicado que el objetivo de su partido "es dar un paso decisivo hacia el futuro de Xirivella. Hoy estamos aquí para decir basta ya al bloqueo, al abandono, al olvido al que nos han sometido durante años los gobiernos socialistas. Hoy estamos aquí para decir sí a la ilusión, al progreso y al bienestar de todos los xirivelleros y xirivelleras. Hoy estamos aquí para decir alto y claro que Xirivella necesita un cambio urgente.".

A su vez, Bartual ha declarado que "voy a dejarme la piel. No quiero hablar del pasado, quiero hablaros del futuro, de las ideas de futuro que necesita Xirivella. Del pasado ya hablan otros, porque no saben cómo afrontar el futuro, por eso estamos hoy aquí para hablar de futuro Por eso he decidido dar este paso al frente, porque quiero ser vuestra Alcaldesa. Porque creo firmemente que podemos hacer mucho más por este pueblo. Porque creo firmemente que podemos recuperar la dignidad y el orgullo de ser de Xirivella. Porque creo firmemente que podemos construir entre todos un futuro mejor para nuestro pueblo".

La candidata ha declarado que "Xirivella no puede permitirse el lujo de perder un segundo más. Necesitamos devolver la esperanza a este pueblo que tanto amo. Nos encontramos en un punto de inflexión. Nuestro pueblo necesita una líder comprometida, que escuche y que también actúe. Que actúe y trabaje por tener el pueblo limpio, unas calles seguras, un transporte público digno y no propio de otras décadas pasadas que no cubren las necesidades de los usuarios.

Bartual también ha radiografiado el estado del municipio: "Mirad, en política se viene a mejorar la vida de los vecinos. En este caso, el examen está suspendido. No puede ser que un político deje en peor situación la calidad de vida de los vecinos, y eso es lo que aquí ha pasado. Tenemos peor transporte que hace 4 años, y eso se merece un suspendo rotundo, no merece pasar de curso. Los socialistas de la mano de la izquierda más arcaica han abandonado a Xirivella! No puedo consentir que Xirivella esté cuatro años más paralizada en todos los aspectos, sin grandes progresos, ni siquiera con un mantenimiento más o menos básico".

"Necesitamos revitalizar el polígono industrial para que sea uno de los principales motores económicos. Por eso buscaré todas las alternativas posibles para conectarlo con las principales vías de acceso y hacerlo atractivo para atraer empresas. Al mismo tiempo, diseñaremos un plan de apoyo al pequeño comercio y que este pueblo tenga vida comercial. Quiero para centro de salud y el del barrio de La Luz todos los recursos posibles para que mis vecinos tengan la atención sanitario que merecemos y presionaremos para remediar el colapso del Hospital general. Para mí, es una prioridad conseguir que nuestros jóvenes se queden a vivir en Xirivella. Tengo un compromiso firme para trabajar por vosotros, crear oportunidades para que podáis vivir y desarrollaros aquí, en vuestra casa", ha proseguido.

A su vez, ha destacado que "Xirivella necesita una Ciudad deportiva con todas las facilidades para que nuestros deportistas locales de base puedan tener continuidad. Necesitamos mejores instalaciones, más apoyo, y con nosotros lo tendréis". También ha abordado la vertiente educativa: "En mi día a día, cobra especial importancia la Educación, como maestra en un cole dónde defiendo la libertad educativa de las familias. Me comprometo a apoyar a los profesores, padres, alumnos y AMPAs para hacer de la educación una prioridad para este pueblo. Apuesto por vosotros, porque sois el talento y el futuro de este pueblo".

"En resumen, quiero una Xirivella líder, competitiva, amable, limpia, segura y llena de oportunidades para poder sentirnos orgullosos de ser y de vivir en Xirivella", ha declarado..

A su vez, también ha pedido el voto para Carlos Mazón: "Él es el único capaz de poner fin al desgobierno del Botànic... Él es el único capaz de defender los intereses de los valencianos frente a los chantajes del independentismo... Él es el único capaz de impulsar el crecimiento económico y social de nuestra comunidad... Él es el único capaz de liderar un proyecto ilusionante e integrador para todos los valencianos... Él es el único capaz de devolvernos la esperanza".

"Esta asistencia masiva de hoy y la emoción que vivimos ahora mismo es solo un preludio de lo que nos espera mañana en la plaza de toros de Valencia en el gran acto central de campaña al que iremos bien acompañados y os invito a que vengáis con nosotros en los autobuses gratuitos que saldremos desde aquí de Xirivella. Si todavía no os habéis apuntado, luego ponte en contacto con algún miembro de este equipo. Ahora sí, mientras otros solo dicen que salen a ganar, después de casi 40 años gobernando, yo digo que Cuento contigo para gobernar en Xirivella", ha finalizado la candidata del PP.