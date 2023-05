Ciudadanos en l’Horta: una campaña a dos velocidades

El 28M marcará un punto de inflexión para Ciudadanos en muchos municipios de l’Horta, donde el resultado electoral determinará si el partido liberal remonta el vuelo o termina de caer en la irrelevancia. De momento la campaña de los naranjas está resultando desigua en l'Horta y, mientras algunos alcaldables como los de Moncada o Torrent se muestran especialmentes activos y confiados, otros como los de Aldaia o Alcàsser llegan a la cita del domingo zozobrando en un mar de dudas.

Moncada es el principal feudo de Cs en la comarca. Jesús Gimeno capitanea una candidatura bisagra que ha incorporado en precampaña a desencantados del PP y el PSOE. Para el cuarto municipio en población de l’Horta Nord, el alcaldable liberal propone un gran parque ubicado junto a los terrenos del cementerio, un espacio verde con zona infantil que se asemejaría al parque de La Canaleta en Mislata. Además, el candidato naranja plantea la construcción de un auditorio-conservatorio y una doble ampliación del polideportivo David Casinos, con la creación de un tercer campo de fútbol y la implementación de una zona con campo de rugby y pista de atletismo, a lo que además se sumaría un nuevo pabellón junto a la piscina cubierta de Moncada.

Todas estas propuestas dan contenido a una campaña que para Gimeno está resultando “ilusionante”, con afluencia de simpatizantes en las carpas electorales. “El lunes vino una señora y nos pidió 20 votos para ella y su familia. La gente se lleva los sobres sin dejarnos que les expliquemos el programa”, asegura el político liberal, quien espera incrementar los tres concejales actuales y situarse como primera fuerza de la oposición al PSOE. “Nos están copiando el programa”, asegura sobre el partido dela alcaldesa Amparo Orts, y añade sobre el suyo propio: “Nosotros nos hemos centrado en lo municipal. En l’Horta Nord también está Cs Rocafort haciendo las cosas bien. Pero no sabría decir en qué otros municipios se puede sacar representación”.

El otro candidato más activo de Cs en la comarca se llama Raúl Claramonte y lleva tres años en el gobierno de Torrent como socio de Jesús Ros. El delegado de Movilidad y el Vedat proyecta para la capital de l’Horta Sud un cinturón verde que sea amable, moderno, innovador y sostenible. Asimismo ofrece duplicar la inversión en deportes –con inversión en nuevas infraestructuras y ayudas directas a los clubes y los vecinos del municipios– y generar espacios de “conciliación inversa” para que las familias que dejen a sus hijos en actividades deportivas también puedan quemar energías. “Torrent es un municipio grande y deberíamos tener muchos equipos referentes, algo que no está ocurriendo. Vamos a trabajar para conseguirlo”, resume Claramonte.

En cuanto al balance de campaña, el teniente de alcalde de Torrent afirma que la sensación es positiva, pero muestra cierta cautela de cara al 28M. “Yo llevo tres campañas a mis espaldas y las he vivido de manera muy distinta. Con UPyD la gente me venía y me decía que le caía muy bien, pero que no iba a salir. Fue desagradable. Luego en 2019 no hubo que hacer prácticamente nada porque la marca electoral ya tiraba de nosotros a nivel autonómico y estatal. Y en estas elecciones la sensación es que estamos en ese juego 'dentro-fuera' de la representación, más dentro que fuera en realidad”, reflexiona.

Pioneros contra el acoso escolar

En el lado opuesto aparecen municipios como Aldaia o Alcàsser que, si bien persiguen un objetivo parecido al de Claramonte, la manera de buscar su techo electoral resulta bien distinta. El caso de Aldaia es sintomático, pues Ciudadanos presenta una lista renovada después de que su candidato inicial, Javier Sanchis, dimitiera a última hora para saltar a la lista del PP. Lo hizo alegando que había tenido muchas dificultades para formar una lista completa de Cs en el municipio y, de hech,o el partido terminó in extremis formando una lista con militantes de València capital.

El nuevo candidato, Jordi Talens, enuncia dos medidas estrella para su municipio adoptivo: “Tenemos una solución para los desbordamientos en el barranco de Aldaia, y no se trata de cambiar el curso del barranco sino impulsar una obra que canalice el cauce”, explica. “Y la otra medida es en materia educativa, pues queremos ser un municipio pionero en la lucha contra el acoso y el fracaso escolar. Destinaremos parte del excedente presupuestario a concienciar y educar de manera regular sobre estos dos problemas en el entorno educativo, con cursos y la intervención de psicólogos. En Aldaia hay un 35% de fracaso escolar”, subraya el candidato de Cs que, además, aprovecha para sintetizar su rol en el contexto político del municipio: “Creo que al PP le ha molestado que finalmente pudiéramos montar la lista, pero nadie me ha recriminado el hecho de no ser de aquí. No está habiendo juego sucio en campaña. Ahora soy un aldaiense más”.

Por último, a caballo entre la novedad en Aldaia y la institucionalidad en Torrent, el partido liberal presenta en Alcàsser una candidatura liderada por Luis Miguel Aviñó, que sustituye a la edila y sociadel PSPV en el gobierno municipal María José García. Aviñó propone un programa trufado de ideas para mejorar la agricultura, la movilidad o la burocracia del municipio, tales como la rebaja del IBI rústico para los agricultores, la solicitud de un ramal de Metrovalencia que conecte con Alcàsser o la agilización de las licencias para empresas. En cuanto a la campaña y su aspiración electoral, el alcaldable deja una reflexión poco halagüeña que entronca bien con el ánimo general de su partido: “La abstención va a ser alta porque la gente ya ha probado todas las opciones políticas y sus opciones siguen ahí, latentes”.