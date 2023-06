Amparo Folgado atiende a Levante-EMV en su despacho de alcaldía, tras reunirse con sus socios de Vox. Admite que tiene la agenda cargada y pese a que es una veterana en el funcionamiento municipal (estuvo en el gobierno de MªJosé Català, fue alcaldesa y ha pasado ocho años en la oposición), tiene que ponerse al día en muchos asuntos de un ayuntamiento como el de Torrent. Sonriente por haber recuperado la alcaldía para los populares, Folgado no elude el intercambio de impresiones en una conversación que transcurre en la mesa acristalada de reuniones, junto a su vara de mando custodiada por una imagen de la Mare de Déu dels Desemparats. Tras la entrevista con este medio, recibe al Comisario Principal Jefe de la Policía Local, Eduardo Martínez.

¿Cómo se siente?

Con una gran satisfacción y agradecimiento a la ciudad de Torrent por darme la oportunidad de volver a ser alcaldesa y con la responsabilidad que supone, que la asumo y asumí, no solamente el día de la toma de posesión, sino desde el momento en que accedí como político a estar aquí en el Ayuntamiento de Torrent, pero ahora mucho más como alcaldesa, porque además el reto es realmente ilusionante, un reto que al final surge, sobretodo, de estos años, de haber gobernado, de estar en la oposición y de trabajar para mejorar Torrent, que es lo que nos ha pedido los torrentinos el 28 de mayo.

Ganó las elecciones en 2015 pero un pacto de izquierdas le arrebató la alcaldía; perdió los comicios de 2019, y el pasado 28 se sitúa como segunda fuerza y un pacto con Vox le sirve para desbancar al PSOE. Cómo es la política…

Cómo es la política, cómo es la democracia y cómo es el mandato de la ciudadanía. Y esos son los tres elementos importantes y posiblemente en el orden inverso al que lo he dicho: el mandato de la ciudadanía, la democracia y la política. Porque yo creo que los políticos, al final, lo que damos es respuesta democráticamente a la decisión de la ciudadanía el 28 de mayo y esa es la única clave. Y además, con un mandato claro y un requisito claro: nos pedían diálogo, nos pedían consenso y nos pedían que trabajáramos en las medidas que ellos nos habían pedido, que formaba parte del programa electoral. Y es lo que hay que hacer.

¿Le sóno a desesperado el llamamiento de Jesús Ros a su presidente Nuñez Feijóo para que gobernara la lista más votada?

No sé si es un desespero o una canción desesperada. Yo no voy a juzgar lo que él al final decidió o no decidió hacer. Simplemente yo creo que al final nos juzgan por lo que hacemos, y lo que nos ha pedido la ciudadanía de Torrent es que fuera un gobierno del Partido Popular, que la alcaldesa fuera del Partido Popular y que se conformara conjuntamente con VOX.

¿Cómo vivió la confección de listas, con la presentación de su candidatura y la posterior inclusión de la dirección regional de gente, digamos del sector crítico, que usted había dejado fuera?

Son procesos internos del partido. Es curioso porque se remarca mucho el proceso interno del Partido Popular, pero hay que recordar que en Vox hubo un proceso interno en el cual dos concejales dejaron su cargo, en el Partido Socialista existen los procesos internos, en Compromís han existido los procesos internos.. pero bueno, es posiblemente mucho más llamativo hablar del PP. Con lo que yo me quedo y lo más importante, es que al final esos procesos son internos y eso no impide que al final el partido funcione y se ponga en marcha lo que es todo el equilibrio electoral, y que al final, lo que importa es que nos sentemos todos a trabajar y que lo hagamos por el mismo sentido que es Torrent. Y hoy por hoy el equipo que conforma el Partido Popular es un equipo consolidado, unido y con un objetivo común, que es lo que importa: trabajar por Torrent y llevar el gobierno de esta ciudad. Yo lanzo un mensaje de tranquilidad y no le veo mayor problema. Soy una persona que siempre he buscado el diálogo, el consenso y que al final, para buscar el diálogo y el consenso uno tiene que saber sentarse, hablar, escuchar y llegar a acuerdos.

¿Cómo han sido las negociaciones con Vox para formar gobierno?

Las conversaciones prácticamente se inician el mismo día de las elecciones, cuando ambos tenemos claro el mandato de la ciudadanía de Torrent y nos emplazamos para ponernos a hablar prácticamente al día siguiente. Tengo que agradecer que por parte de Guillermo Alonso, como portavoz de VOX, hemos entablado siempre un mismo criterio y una misma actitud de cara a lo que queríamos conformar, que era lo mejor por Torrent, y que desde el primer momento nuestras conversaciones siempre han girado en torno a cómo lo podemos hacer con Torrent, cómo lo vamos a hacer y sobre todo, que lo queremos hacer muy bien por Torrent. Con eso, la verdad es que las conversaciones han sido, yo no diría fáciles, pero sí muy fluidas.

¿Puede avanzar cuáles serán las delegaciones de su gobierno y cuáles ocuparán PP y Vox?

Es una estructura del gobierno de alguna forma ya elaborada. Hay que tener en cuenta que esta estructura de gobierno se hace conjuntamente con Guillermo Alonso, y en ese sentido yo creo que prácticamente yo creo que en un par de días la vais a conocer. Ya se avanzaron las áreas que tendrá Vox (Educación y Familia, Fiestas Deportes y Sanidad), pero lo que es la conformación de lo que es el equipo de gobierno, en un par de días estará, será público y además lo que interesa es ya que nos pongamos en marcha cada uno de su delegación, porque ni la administración para, ni la ciudad tampoco.

¿Qué les dice a las personas que critican la entrada de la ultraderecha en las administraciones públicas en general y en Torrent en particular?

Hay que decirle a la gente que se conforma un equipo de gobierno que está consolidado y con un objetivo común que es trabajar por Torrent, y esa es la gran garantía que se le tiene que dar a la gente y la gran tranquilidad. Hay un proyecto común, unos objetivos comunes, un proyecto para trabajar, y se van a mantener. También es cierto que en estos momentos querer poner el foco más en un futurible, sobre todo cuando venimos de un gobierno, el del Botànic, en el cual hemos conocido ciertas decisiones y que además las cosas no eran como son. Tampoco creo que tengan mucho que criticar cuando ellos mismos no lo han cumplido. Tenemos el ejemplo de Pedro Sánchez, que no tuvo ningún reparo en juntarse con un partido que para nada defendía la democracia y la libertad, y que además prefería poner a asesinos antes que a ciudadanos democráticos.

Explique cuál va a ser su hoja de ruta para los próximos cuatro años

Bajada de impuestos, incremento de la plantilla de la Policía Local para poner en marcha la policía de barrio, que realmente se generen las actuaciones en el municipio en el ámbito de generar una vía verde, mayores zonas de esparcimiento, más zonas deportivas, que tengamos garanitzado que la adquisición de inmuebles sin ningún sentido se le dé un un uso o saber qué podemos hacer con ellos y sobre todo, al final, encaminar nuestra política de gestión de cara a lo que son las necesidades reales de las personas, desde las personas de la tercera edad, que nos demandan una mejor actuación en su atención como de los hogares, a que el Centro de Salud de Parc Central esté en funcionamiento, a que el ambulatorio del Vedat deje de estar en esos contenedores, y para eso vamos a trabajar conjuntamente con el gobierno del presidente Carlos Mazón, y luego en ámbitos muy importantísimos como son las personas con diversidad funcional, nuestros jóvenes, los adolescentes, los niños y también las familias y las mujeres.

¿Puede concretar cómo será el funcionamiento de la Policía de Barrio?

Hay que recordar que cuando estaba gobernando el Partido Popular hasta el año 2015, existía la policía de barrio. En los últimos años lo primero que hizo el anterior alcalde fue eliminar la policía de barrio y dejó de estar patrullando por las calles. Para poder ponerla en marcha necesitará un incremento de la plantilla de forma evidente, pero no porque se tenga poner en sí la policía de barrio, sino porque además la plantilla de la Policía Local se ha mermado en estos últimos ocho años de forma considerable y realmente preocupante. Lo primero que haremos será incrementar la plantilla y se pone en marcha la policía de barrio. Esa policía de barrio va por zonas, y con la experiencia que teníamos, son parejas que tienen una zona de actuación, bien por la mañana o bien por la tarde. Mantienen un contacto con los comercios de la zona para que mediante una tarjeta puedan de forma rápida acceder al policía que está en su zona. Y hacen una labor pedagógica importantísima para que la gente no tenga actuaciones incívicas. Al final, es trasladar la seguridad, la presencia y evitar la situación de inseguridad ciudadana que existe en muchísimos barrios.

También usted ha hecho mucho hincapié en el incremento de la delincuencia. ¿Cree que Torrent es una ciudad insegura?

Torrent está en un momento que si no se hace una ampliación de la plantilla, si no se pone en marcha la policía de barrio, puede ser y es en algunos aspectos y momentos insegura. Y lo podemos ver en cualquier momento en nuestras calles, porque aunque tenemos afortunadamente la Policía Nacional y la Comisaría, que además hace una gran labor, hoy por hoy la Policía Local tiene una labor muy cercana al ciudadano que no se está realizando por falta de efectivos, no porque no quieran ni puedan, sino porque realmente no pueden hacerlo, porque no tienen suficientes efectivos y están muchas veces multiplicando sus servicios y no llegando a todo lo que deberían llegar porque son insuficientes.

¿En qué situación está actualmente la revisión del PGOU y qué visión tiene usted de la expansión de Torrent?

La revisión del Plan General se inició con el PP gobernando y sigue ese proceso de revisión. Hay que tener en cuenta que las revisiones de un Plan General son procesos muy largos, que tienen unos plazos establecidos por la propia ley y donde interviene la conselleria. Podríamos decir que está en un punto avanzado pero quedarán algunos meses largos para que concluya.

¿Y sobre el crecimiento?

Lo que tendríamos que hacer es, en el punto en que esté la tramitación del plan general, ver qué es lo que está y lo que se puede o no modificar, pero la visión que yo tengo de la ciudad de Torrent es que sea una ciudad, no de ladrillos como ha sucedido con los gobiernos socialistas, que se ha primado mucho más el incremento y la regeneración de zonas urbanas, muchas veces sin un estudio previo de lo que son las necesidades de crecimiento de Torrent. Y lo que a veces se ha producido es que no se han creado suficientes zonas verdes, suficientes zonas amplias para la ciudadanía y lo que nosotros nos proponemos generar en estos cuatro años: zonas para poder estar el ciudadano, paseando, jugando, pasar un buen rato con la familia, los amigos o tomando el sol.

Una de esas actuaciones de expansión es el PAI de Parc Central 3

Vamos a estudiar el proyecto y saber si realmente estamos en condiciones de acometer esa actuación, saber exactamente si aún nos queda bolsa de vivienda por cubrir, porque no es tanto el llenar por llenar sino el saber lo que nos queda. También analizar una estructura medioambientalmente aceptable, no es solamente la construcción de grandes edificios, sino también tener en cuenta cómo se tenía que hacer en el Parc Central 3, cuál es la normativa, qué necesidades... Sin olvidar tampoco las zonas que se están empezando a abandonar o no ser atractivas para la vivienda, como son la zona del centro histórico o la zona del Alter. No podemos despoblar una parte de Torrent sin siquiera ponernos a trabajar en ver cómo se puede mantener la calidad y sobre todo el acceso a la vivienda en otras zonas de Torrent.

¿Qué análisis hace de la situación de la vivienda en Torrent?

El problema de la vivienda es una cuestión no solo de Torrent, sino generalizada y bastante preocupante. Primero, porque el acceso a una vivienda tiene un precio muy alto y acceder a un préstamo es bastante complicado, con lo cual, la gente más joven tiene difícil poder tener acceso a la vivienda. Al mismo tiempo, los alquileres también son muy elevados. Es situación complicada. Nosotros confiamos también que en las elecciones del 23 de julio, con un cambio de gobierno, esta situación empiece poco a poco a revertir para las familias y que la situación no sea tan agobiante para muchas de ellas.

Uno de los problemas que también ha denunciado estos años ha sido la alta ocupación de viviendas. ¿Tiene usted en mente acciones que ya ha anunciado la Generalitat, como un telefono para denunciar ocupaciones, o València y Alicante de crear una brigada antiocupas?

Nuestra idea inicial es centrar el servicio en el teléfono impulsado por Carlos Mazón. Es cierto que el tema de ocupación es preocupante en Torrent. Hay gente que ocupa pisos porque son de bancos, pero en esa finca viven personas que han adquirido una vivienda, se generan una serie de problemas tanto por impago, por inseguridad, por suciedad, por muchísimos elementos. Por tanto. y volviendo al día 23 de julio, dentro del programa del Partido Popular a nivel nacional, está ese cambio de la Ley de Antiokupas, que también dará una garantía jurídica real para los propietarios de la vivienda, para que realmente en el momento en que se produzca la ocupación pueda ser desocupada.

Usted vive en el caso histórico. ¿Entiende las criticas vecinales sobre su degradación con plantas bajas cerradas? ¿Tiene pensado alguna estrategia para revitalizarlo?

Lo que se ha producido en estos últimos ocho años es que el casco antiguo deja de ser un lugar atractivo para vivir por los inconvenientes que se generan a la hora de pedir la licencia, y también por cómo se encuentra: sus calles están muy sucias, están muy destartaladas, están muy abandonadas por la sensación de inseguridad que se está generando, por la falta de iluminación o porque todas las fiestas se realizan en el centro histórico pero al final no hay una instrumentalización real. Es decir, vamos a hacer una política de preservación de los espacios urbanos, de mejora de sus calles, de mejorar la iluminación, de mejorar su jardinería, de mejorar que su comercio sea atractivo, que puedan aparcar, que puedan llegar a un punto sin ningún problema. Al final es hacer que el centro histórico vuelva a ser y tenga la importancia también desde el aspecto turístico. Hay vecinos de Torrent que desconocen muchas veces el elemento patrimonial que existe en Torrent, como su torre, la iglesia parroquial, el museo comarcal. Queremos poner en valor todos esos elementos y que a Torrent se la conozca, se la reconozca y que se la cuide.

¿Qué va a pasar con la Malagueña, el Cervantes y el Palauet, compras del PSOE que usted ha criticado?

De las primeras cosas que hemos aborado con los técnicos y los habilitados nacionales. Vamos a visitar todos estos inmuebles que no sabemos qué utilidad se les quería dar, pero tampoco sabemos en qué estado están, ni tenemos la certeza de si hay algo presupuestado para hacer algo con ellos. Esto es de lo primero que vamos a hacer, posiblemente dentro de unos como máximo 15 días.

Hay alcaldes del PSOE que destacan que si ayuntamiento y Generalitat son del mismo color, a los pueblos o ciudades les va mejor. ¿Comparte usted ese pensamiento?

Que el Gobierno de la Generalitat sea del Partido Popular y que Carlos Mazón sea el president, a mí me genera confianza. Eso es así. Con el binomio anterior, la confianza no era tal porque hemos visto pasar muchísimas oportunidades por parte de Jesús Ros yXimo Puig para la ciudad de Torrent que no se han cumplido. Sin embargo, sí que hemos sido los que hemos pagado ciertas cosas. Recordemos que se ha comprado un local para la Agencia de Seguridad Ferroviaria que no sabemos muy bien para qué ni por qué. Yo tengo clarísimo que por parte del Gobierno del Partido Popular y con Carlos Mazón, las actuaciones y las políticas que se hagan del municipio de Torrent con la Generalitat tendrán sentido común, cosa que muchas veces hemos echado a faltar.

Se lo comento porque deberá resolver con compañeros de su partido en la Generalitat el centro de salud de Parc Central, que lleva retraso, o la Ciudad de la Justicia, de la que Torrent se encarga de todo, excepto de pagar

Carlos Mazón se comprometió con la ciudad de Torrent a concluir esos proyectos que quedaban, como el Centro de Salud de Par Central, el consultorio de auxiliar del Vedat, que está en una situación que yo no creo que no sea la más adecuada, con esa especie de contenedores para la atención sanitaria. Y está también la Ciudad de la Justicia y tenemos todas las obras pendientes del sector educativo y ahí creo que hay una serie de actuaciones necesarias que en estos últimos ocho años no se han hecho.

Tambien deberá resolver con su antecesora y alcaldesa de València María José Català el asunto del refugio de animales….

Hemos de abordarlo, sí porque, entre otras cosas, esas parcelas se adquirieron en suelo rústico, que no sé muy bien si era la mejor opción. También está la empresa que gestiona en estos momentos la recogida y tenencia de animales. Debemos analizar si hay opciones reales, porque la realidad es que esas dos parcelas se compraron casi hace prácticamente siete años y ahí no hay nada.

Lance un último mensaje, algo que quiera transmitir a la ciudad de Torrent.

Primero de todo, gratitud por confiar en que se conforme este gobierno, por confiar en mí para ser alcaldesa y sobre todo, lanzar un mensaje muy claro a todos: la seguridad y la certeza de que hay un equipo de gobierno preparado para gobernar con unas políticas muy claras para beneficiar a la ciudad de Torrent, que lo que queremos es que Torrent vuelva a ser esa Gran Torrent, esa gran ciudad conocida y reconocida no solamente a nivel de la comarca de la Horta Sud y que además tenemos que avanzar ya que estamos en el siglo 21 y dejamos atrás el siglo 20 de estos últimos años