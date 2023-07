La bandera roja es lo que se han encontrado los veraneantes que han acudido hoy a una de las cuatro playas cerradas al baño en El Puig tras detectarse este pasado sábado la presencia de un vertido, en forma de gránulo blanco en el agua, cuyo origen está siendo analizado. Precisamente, hasta obtener el resultado de esas analíticas, el consitorio ha decidido mantener las playas de Medicalia, Puig Val-Play Puig, Antiguo Barrio de Pescadores y Els Plans cerradas al baño.

Un cierre, que pese a ser anunciado tanto a través de los medios de comunicación como a través de los medios oficiales del consistorio, ha pillado por sorpresa a muchos de los usuarios que se han acercado hoy a los arenales de l’Horta Nord, que pese al fastidio de no poder aliviar las altas temperaturas con un baño en el mar, respetan y entienden la decisión por garantizar la salud.

Pedro Ramos y Asunción Aparicio han llegado este lunes desde Teruel con la intención de pasar el día en la playa y al llegar han visto “la sorpresa” en forma de bandera roja. “No sabíamos nada. Le hemos preguntado al socorrista y ahora estoy investigando por internet para saber mejor qué pasa. Nos ha fastidiado bastante pero bueno, si es por seguridad está bien cerrada”. Esta pareja turolense ha sido muy tempranera. Aseguran que cuando han llegado a las 9 horas había un persona bañándose, pero que el socorrista les ha dicho que estaba prohibido “y nosotros no nos hemos bañado al conocer que era un posible vertido, pero aún así nos hemos quedado, ya que hemos venido pues nos sentamos en la arena y disfrutamos de la playa”.

De más lejos aún viene Amparo Melgarejo con su familia. Ella asegura que no le importa estar en la playa y no bañarse, pero es difícil hacérselo a entender a los más pequeños. “Vine de Madrid este domingo con mi familia y nos hemos encontrado la sorpresa, y hoy ya me han explicado los socorristas por qué estaba cerrada y también mi nuera ha estado buscando por internet para saber más. A mí no me importa no bañarme, si se puede mejor, pero es peor para los niños”, es por eso que afirma que si sigue así la situación, “iremos a la playa de Puçol”.

Presencia de Policía y Guardia Civil

Los socorristas son los que tiene que soportar el malestar causado por el cierre al baño. Son a ellos a los que acuden para pedir explicaciones, y afirman que han tenido que soportar alguna situación comprometida, sobre todo el domingo cuando más presencia de bañistas hay, aunque por lo general, respetan las normas. Sí es cierto que creen que deberían haber más señales de prohibido bañarse y que en la mayoría de casos la gente no sabía que las playas del Puig estaban cerradas. “Hay gente que no sabe qué pasa, porque ve el agua tranquila pero hay bandera roja, preguntan por la situación y lo respetan. En esta zona hemos tenido suerte. Hay otras zonas con más problemas, este domingo vino hasta la Guardia Civil porque no hacían caso, vino la Policía también, sobre todo en la zona no vigilada y otras playas de al lado”.

“Hemos reducido el personal”

Otro de los grandes afectados por el cierre al baño, sobre todo durante el fin de semana, han sido los chiringuitos. “Al mediodía se han producido cancelaciones de reservas. Por la noche hay más gente, porque no vienen con la idea de bañarse, pero por el día no viene mucha gente ya”, afirma Cristina Cifre, que se muestra sorprendida de que hubiera gente este lunes que aún no sabía que estaba la playa cerrada al baño.

Ella confía en que se abra pronto, “pero mientras seguiremos abiertos, pero con menos empleados. Es un fastidio”, lamenta.