Un joven alumno del CEE la Encarnación de Torrent y su madre han sido trasladados este lunes por la tarde al Hospital General tras sufrir un accidente al intentar bajar del autobús que le transportaba del colegio hasta su parada.

Se trata del autobús de la empresa Monbus que cubre la línea 4 Torrent-Paiporta-Valencia. Concretamente ha sido al llegar a la parada de la calle Maestro Palau de Paiporta, cuando la rampa no ha funcionado correctamente y al parecer, según los testigos, no ha funcionado el freno y la silla de ruedas se ha precipitado rampa a bajo. La madre del joven de 21 años se ha colocado delante de su hijo para intentar frenarle,sin conseguirlo ya que al final se han caído los dos, sufriendo diferentes traumatismos cuyo alcance, a estas horas que se está elaborando la información, aún se desconoce, puesto que siguen realizándose diferentes pruebas diagnósticas.

Hasta allí han acudido agentes de la Policía Local para dar parte de lo acontecido y una ambulancia ha trasladado tanto a la madre como al hijo al Hospital General.

Precisamente ya por la mañana, la rampa de esa autobús ya había dado problemas. Dos familias que estaban en la parada de Paiporta esperando el autobús para trasladar a sus hijos al CEE La Encarnación han llamado a la Policía Local para denunciar que el autobús no podía llevarse una vez más a sus hijos porque no funcionaba bien el mecanismo de subida al vehículo. Tras notificar el incidente, según relatan las familias, se han acercado hasta allí hasta seis personas de la empresa de transporte con un técnico y han conseguido reparar la rampa y los dos alumnos han podido subir, y llegar, eso sí con un gran retraso a su clase en Torrent.

Este accidente es para el Ampa del CEE la Encarnación la gota que colma el vaso debido a la multitud de problemas que están teniendo con la nueva empresa adjudicataria del servicio de transporte, que mantiene a día de hoy aún a 40 familias sin poder llevar a sus hijos e hijas con necesidades especiales al centro debido a los retrasos en los horarios.

"¿Qué más tiene que pasar para que les quiten la licencia? ¿Una muerte?. Aunque las heridas no sean graves, para un joven en silla de ruedas sí que lo son, porque significa darle heparina y de ahí ya no levantan cabeza", señalan desde el Ampa, ya hartas de todos los problemas que vienen sufriendo desde que se inició el curso.

40 familias sin poder llevar a sus hijos al CEE

"No sólo hay averías, sino que también los conductores vienen de otras ciudades y no están familiarizados ni con el trayecto ni tampoco con este tipo de autobuses adaptados. Todo esto hace que dos semanas después de empezar el curso hayan 40 familias que se quedan en casa porque no pueden estar horas esperando al autobús con chicos y chicas en silla de ruedas que necesitan una atención especial"