"Los niños están pagando lo que no tienen que pagar. Mi hija lleva diez días sin ir a clase porque el bus escolar adaptado no pasa. Queremos soluciones ya, así no podemos vivir". Son las quejas de más de medio centenar de padres y madres que han protestado este miércoles a las puertas de Conselleria de Educación ante los problemas con el bus escolar (que presta la empresa Monbús) y que no se resuelven.