«Hemos trabajado mucho para conseguir que, en 2024, nuestra feria vuelva con más ilusión que nunca y energía renovada. Un gran evento cultural, festivo y económico que se ha convertido en todo un referente para la comarca», apunta la concejala de Feria, Trini Martínez. «Tenemos miles de visitantes de fuera del pueblo que vienen desde las diferentes comarcas de la Comunitat Valenciana y para nosotros es un placer recibirles y que conozcan mejor nuestro pueblo, nuestra gastronomía y el gran potencial turístico que tenemos», añade.

Las puertas de esta tradicional feria se abren hoy, viernes 19 de enero, a las 18 horas, con la inauguración por parte del alcalde de Silla, Vicente Zaragozá, y el subdelegado del gobierno, José Rodríguez Jurado, y resto de autoridades. Será desde ese momento, y hasta el domingo, cuando comiencen a desarrollarse las diferentes actividades del programa.

«Este año celebramos los 23 años de la Fira y hemos trabajado muy duro para volver a ilusionar a la gente y que participe el mayor número de comercios posible», señala el alcalde. «La Fira es el lugar idóneo para socializar, reencontrarse con amigos y familiares y pasarlo bien, por eso este año también contaremos, con una zona de tapas, dónde poder tomar algo y degustar nuestra gastronomía mientas varios DJ amenizan el lugar», comparte.

Los platos fuertes de la programación tendrán lugar entre el sábado y el domingo, del 20 al 21 de enero, dos días en los que la tradición y los vecinos y visitantes unen fuerzas para disfrutar de un fin de semana diferente.

El sábado las actividades comenzarán a mitad mañana en el teatro de la plaza con la presentación del Cartel XIX Premio Presidente de la Diputación de la Asociación de Vela Latina. Por la tarde, seguirá la fiesta con la actuación de la compañía de circo Laluz Company en la plaça del Poble. El domingo a las 11 horas un pasacalle recogerá a las camareras del Cristo 2024, Maria Cuñat González y Cristina García Zaragozá. El acto correrá a cargo de la agrupación musical La Lírica.

Tras el pasacalle, los vecinos se congregarán en la Iglesia de la Mare de Déu dels Àngels para la misa en honor a Sant Sebastià, con la participación de La Lírica. Al finalizar, se celebrará la procesión y el reparto de los panecillos de Sant Sebastià.

Benvolgudes veïnes i veïns de Silla, em complau dirigir-me a vostés en aquesta ocasió tan especial per a convidar-vos a participar en la 23a edició de la Fira de Sant Sebastià, que tindrà lloc els dies 19, 20 i 21 de gener. Una Fira que celebren de forma anual en honor al nostre benvolgut patró, Sant Sebastià, i que ens dona l’oportunitat de reunir-nos i gaudir d’una extensa oferta comercial i gastronòmica.

La Fira de Sant Sebastià de Silla és un dels esdeveniments més esperats per totes i tots nosaltres, tres dies de festa que ens permeten oblidar-nos de la rutina i submergir-nos en un ambient d’alegria i festa. Enguany, la programació s’ha dissenyat pensant en tots vostés, amb activitats culturals i d’oci per a tota la família. Volem que gaudiu de moments inoblidables, compartint rialles i experiències en aquest espai que ens uneix com a poble i ens fa únics.

A més de ser una celebració local, la Fira de Sant Sebastià s’erigeix com una finestra oberta al món, una oportunitat per a mostrar l’hospitalitat i l’encant del nostre municipi als milers de visitants que ens visiten cada any. És un aparador per a donar a conèixer la nostra cultura, les nostres tradicions i la calidesa de la nostra gent.

Us convide a sumar-se a la festa, a conèixer de prop el nostre comerç, degustar les delícies gastronòmiques i participar activament en les diverses activitats que hem preparat amb afecte per a tots vostés. Espere veure’ls a totes i tots gaudint d’aquests dies de festa. Visca Sant Sebastià! Ens veiem a la Fira.