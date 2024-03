María y Jesús, madre e hijo en la vida real en Benetússer

Uno cuando hace un representación teatral de un hecho histórico intenta que su interpretación se ajuste al personaje de la forma más real posible. En el caso de Denis Madrid, que este año vuelve a interpretar a Jesús dentro de las representaciones teatrales de la Agrupación La Pasión que se realizan durante la Semana Santa de Benetússer, ha sido un poco más fácil que en 2023, porque la que hace de María, su madre encima del escenario lo es también debajo de él.

En 75 años de historia de la Agrupación La Pasión nunca ante había un precedente similar. Es verdad que ambos han compartido escenas otros años, pero nunca antes Alicia Giner, madre de Denis, había hecho de Virgen María, y pensaba que ya no lo haría, hasta que su hijo le convenció.

Denis y su madre ensayando. / L-EMV

«El papel de Virgen María era el último que le quedaba por hacer a mi madre. Le insistí mucho, porque se quedaba el puesto vacante y al final se presentó. Hemos actuado mucho juntos y sé que nuestra complicidad la podemos transmitir al público», señala Denis. Una complicidad que ya se hizo patente en el estreno de las representaciones este Domingo de Ramos, cuando María recibe a Jesús cuando entra en Jerusalén.

Tanto Denis como Alicia, como el resto de los actores y actrices, llevan ensayando desde el pasado mes de octubre para esta semana. El «Jesús» benetusino afirma que era casi inevitable ir a casa de su madre y no acabar ensayando. «Me decía ven a verme y repasamos, que quiero que me escuches el monólogo a ver cómo me sale. Por suerte o por desgracia como he hecho todos los papeles me sé todos los guiones, pero yo encantado de ayudarle».

Denis oberva a su madre en una de las interpretaciones de este Domingo de Ramos. / L-EMV

De hecho, Denis habla con pasión de las dotes actorales de su madre. «Hay escenas muy dolorosas.Sé que ella el papel lo borda, y sé que va a sufrir mucho y le va a costar disociar la realidad de la ficción. El año pasado la María interpretada por Tere Moncholí se desmayó cuando se bajó a Cristo de la cruz», recuerda.

La Pasión, en las venas

Denis admite que parte de lo que sabe es gracias a su madre y en general a su familia, que siempre han estados vinculados a la Agrupación de La Pasión. «Siempre digo que mi primer papel fue el de adúltera en el Domingo de ramos, ya que lo hizo mi madre estando embarazada de mí, aunque en ese momento no lo sabía todavía», sonríe.

Pero no solo su madre, también su tío es el director de la Agrupación, su tía sale en varias escenas, su mujer será la aguadora que le acompaña en el camino hacia el Calvario y el marido de su madre quien le bajó de la Cruz el año pasado. «Todo queda en familia, eso es lo bonito», concluye.