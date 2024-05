L'ampliació del aeroport, un fake del president Mazón

El President Mazón sap que l'ampliació de l’Aeroport que demana no cap físicament entre l’A3·, Manises i Quart. Sap que el Pla Director vigent ja contempla un escenari màxim de 25 milions de passatgers si es porta a l’extrem . Sap que no té assignat pressupost i que cal canviar un pla quinquenal, el DORA, que ha d'aprovar el Consell de Ministres on ell no està ni mana. Sap que no es pot modificar eixe directori perquè hauria de donar peu a canvis en tots els aeroports d'Espanya. Sap que no és possible cap ampliació i la demana per generar un fals greuge respecte a Madrid. Fa política a l’estil Ayuso. Un nou «Agua para todos» del seu mentor Eduardo Zaplana, el que no tenia cap compte corrent en l’estranger. Mazón pensa més en el dolar, les lliures o l’euro que en les persones que viuen al costat de l’Aeroport.

És un fake, una mentida, per amagar que la política econòmica del PP al front del Consell és un fracàs. En 2024, el seu primer any de gestió porta executat el 4% del pressupost. Ni escoles, ni residències, ni carreteres. Han dedicat el temps a desfer més a que fer. A l’antipolítica. I buscar greuges on no hi havia. A demanar que regalem solars als constructors del nostre patrimoni municipal per fer pisos de VPO al mateix preu que si els compraren. Com sona. Li han posat Plan Vive quan és una idea de vividors. El seu fracàs ja té un culpable de laboratori: que no té aeroports més grans i no arriben no sé quants turistes. És el Turisme de la Consellera Montes, que per això abans era la gerent de la patronal dels hotels, d'Hosbec, i es reunia amb els turoperadors prometent pista lliure. Com no poden fer pistes volen avions cada cinc minuts, vells o com siguen, que facen de Gandia o Benidorm uns nous Magaluf o Lloret de Mar i no deixen dormir als de l’Horta.

Perquè Manises ja és una aeroport de 24 hores. Segons AENA en març varen ser 6.430 les operacions àrees (entrades i eixides). Operacions que molesten i posen en perill tots els dies a milers de persones. No els importa. El negoci és el negoci. D'eixes operacions es van produir entre les 23:00 h. i les 7:00 h. del matí 598. Pràcticament un 10%. Es varen detectar 18.300 episodis de soroll per naus aeronàutiques. 600 al dia. Mentrestant, l'aeroport de Castelló, a 50 minuts de València està infrautilitzat. 50 minuts és la distància que separen els aeroports de les grans ciutats a Europa (Londres o París) per a vols turístics. Gatwick o Beauvais. És un fake o no, Sr. Mazón, la seua proposta? O és el negoci de quatre contra els descans de molts?