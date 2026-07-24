La Ofrenda a Santa Ana abre este fin de semana los días grandes de las fiestas de Albal

Tras varias semanas de actividades que han llenado de ambiente las calles del municipio, Albal encara desde este fin de semana el tramo más esperado de sus Fiestas Patronales de Santa Ana. La Ofrenda del domingo 26 de julio, la tradicional cabalgata del lunes 27 y la solemne procesión del martes 28 pondrán el broche de oro a una programación que, durante todo el mes, ha combinado tradición, cultura, música, deporte, pólvora y actos religiosos con una destacada participación vecinal.

Las celebraciones arrancaron el pasado 4 de julio con uno de los momentos más emotivos del calendario festivo: la presentación de la Reina y el Rey de Santa Ana 2026, Verónica Sargues y Carmelo Chilet, junto a sus respectivas Damas y Damos, en el Replà de Santa Ana. Desde entonces, la programación ha reunido a miles de personas en una sucesión de propuestas pensadas para todos los públicos y que han vuelto a convertir julio en el mes grande de Albal.

Entre los actos más destacados celebrados hasta la fecha sobresalen el XLIV Festival de Bandas de Música de Santa Ana, que volvió a reivindicar la tradición musical valenciana con la participación de la Societat Joventut Musical d’Albal y la banda invitada de Montroi; así como el Gran Prix de las Fiestas Patronales, una competición festiva que reunió a falleros, festeros y representantes de distintas asociaciones del municipio en una jornada marcada por el humor y la convivencia. Tampoco han faltado las actividades infantiles, con la Fiesta de PequeRadio y la ya tradicional Holliparty, ni las grandes noches musicales protagonizadas por espectáculos, tributos y la actuación de la Orquesta Montecarlo.

Albal celebró el XLIV Festival de Bandas de Música de Santa Ana. / ED

La gastronomía también ha tenido su espacio gracias a la recuperación de la Ruta dels Esmorzars, organizada por la Asociación de Comercios de Albal (Acixea) y el ayuntamiento tras el parón provocado por la dana. La iniciativa ha servido para impulsar la hostelería local y poner en valor uno de los productos más representativos de la cultura gastronómica valenciana.

Del mismo modo, la programación deportiva ha vuelto a reunir a centenares de participantes con pruebas ya consolidadas como la XXXIV Volta a Peu, el Tiro y Arrastre o los campeonatos de voleibol, pesca y petanca.

Vuelven los días grandes de las fiestas

Con todo, el protagonismo pasa ahora a los días grandes de las fiestas. El domingo 26 tendrá lugar la tradicional Ofrenda a Santa Ana, uno de los actos más emotivos del calendario, en el que centenares de vecinos, representantes de asociaciones, entidades y colectivos desfilarán hasta la ermita para rendir homenaje a la patrona. Ese mismo día también se celebrará la misa en honor a Santa Ana, reforzando el carácter religioso de unas fiestas profundamente arraigadas en la historia del municipio.

La celebración continuará el lunes 27 con la cabalgata, una de las citas más multitudinarias del programa. Las calles de Albal volverán a llenarse de música, color, disfraces y creatividad en un desfile que cada año congrega a miles de personas y que se ha convertido en uno de los actos más esperados por vecinos y visitantes.

La tradicional cabalgata de Santa Ana. / A. A.

El martes 28 llegará el cierre oficial de las fiestas con la solemne procesión en honor a Santa Ana. Tras la eucaristía en la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, la imagen de la patrona recorrerá las calles acompañada por autoridades, representantes de las entidades locales y numerosos vecinos. Será el momento culminante de unas celebraciones en las que la tradición y el sentimiento de pertenencia vuelven a convertirse en los grandes protagonistas. La jornada concluirá, además, con la tradicional mascletà nocturna, poniendo el punto final a un intenso mes de julio.

La vicealcaldesa y concejala de Fiestas, María José Hernández, destaca que «las Fiestas Patronales de Santa Ana son una de las celebraciones más importantes para nuestro municipio, porque nos permiten encontrarnos, compartir nuestras tradiciones y disfrutar de actividades pensadas para todas las edades».

En la misma línea, el alcalde, José Miguel Ferris, subraya que estas celebraciones «son una de las señas de identidad más importantes de nuestro pueblo y una oportunidad única para compartir aquello que nos une como vecinos». Asimismo, el primer edil agradece la implicación de asociaciones, peñas, entidades y vecinos, cuyo compromiso permite mantener vivo un patrimonio festivo que cada verano vuelve a reunir al municipio en torno a su patrona.

Durante los próximos días, vecinos y visitantes tendrán la oportunidad de participar en los actos centrales de las celebraciones, unas fiestas que continúan manteniendo vivas las tradiciones locales y reforzando el sentimiento de pertenencia a un pueblo que hace de Santa Ana una de sus principales señas de identidad.