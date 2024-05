Dénia avanza en inclusión: "Las empresas que integran son más competitivas y se adaptan mejor a un mundo que es diverso"

Ana Bisquert tiene un dilema. Esta joven trabaja en el hotel Los Ángeles de Dénia y está muy a gusto. Pero también ha estado en A la Fresca, en Els Magazinos, y puede volver a formar parte de la plantilla de este restaurante. Allí la recibirán con los brazos abiertos. Ese dilema es inclusión.

David Chicote trabaja en el restaurante Saona de Dénia y se ha independizado y vive en un piso tutelado. Afirma: "Trabajar me ha cambiado la vida. Me gusta y salgo y no estoy encerrado en casa". Realizarse a través del trabajo es inclusión.

Berny Hernández es un apasionado del deporte. Ha logrado que lo contraten en un gimnasio. Juega al fútbol en un equipo inclusivo de Dénia. Es uno más en la "colla" de la Muixeranga de la Marina Alta. Hacer "colla" es inclusión.

Mar Dalmau trabaja de auxiliar de administrativa en Condenados al Bordillo. Lleva la contabilidad, está pendiente de las subvenciones y organiza la agenda de la escuela de deporte adaptado. "La contratación de personas como yo que tenemos una gran discapacidad física es una asignatura pendiente". Reivindicar y no resignarse es inclusión.

Luis Cañizares, director del mercado gastronómico y cultural Els Magazinos, premiado por la Generalitat por impulsar el turismo inclusivo, afirma que para descubrir el talento hay que preguntar y escuchar. "¿Qué quieres hacer?": es una pregunta sencilla, pero básica. Escuchar y comprender los anhelos laborales es inclusión.

Miquel Ivars, director del colegio de educación especial Raquel Payá de Dénia, pregunta a sus alumnos por los viajes de Erasmus a Turquía, Finlandia o Noruega. El mundo es diverso. También afirma que las empresas que integran a personas con diversidad son más competitivas y crean entornos laborales más flexibles, ricos y productivos. "Esas empresas se adaptan a un mundo que es diverso". Desmontar prejuicios y romper barreras es, claro está, inclusión.

Álex Miñana, trabajador de Baleària y alumno de la UNED de Dénia, expuso su experiencia / A. P. F.

"La inclusión parece que es un privilegio, pero es un derecho. Hay que cambiar el paradigma desde dentro, desde el sentir, y escuchar, abrazar, entender...", explica Jimmy Higueras, de Condenados al Bordillo, quien recalca que la palabra "discapacidad" ya es una barrera y hay que sustituirla por "distintas capacidades" y "talento".

Y también es inclusión fomentar el debate de la inclusión social y profesional y dar voz a las personas con diversidad que piden oportunidades. "Así podemos demostrar que valemos", afirma Berny Hernández. "Trabajar me hace feliz; se me han quitado muchos fantasmas que tenía en la cabeza. Además, tener responsabilidades te hace crecer como persona", explica Mar Dalmau.

Los participantes en la mesa redonda sobre inclusión social y laboral / A. P. F.

Ese debate tuvo lugar ayer en la sala l'Androna, de la estación marítima Baleària Port, y lo organizaron el Espai Obert Àgora y la Uned de Dénia. Participaron Xaro Escrig, directora general de Innovación e Inclusión Educativa; Ana M. Lisbona, vicerrectora de estudiantes e inclusión de la UNED; Paco Roselló, concejal de Hacienda y Personal de Dénia; Nacho Gimeno, coordinador de "Inserta" de la Fundación ONCE-Alicante; Francisco Carrillo, director de Recursos Humanos de la Fundació Baleària; Juan Cardona, vocal de Aprosdeco; María José García, concejala de Promoción Económica y Creama de Dénia, y los citados Miquel Ivars, Luis Cañizares y Jimmy Higueras.

Reveladores testimonios

Todos coincidieron en que ese mínimo del 2 % que establece la ley de personas con diversidad que deben formar parte de las plantillas de las empresas se queda corto y hay que ir a más y no conformarse con cumplir el expediente. Todos aportaron. Representan a la educación, la empresa, las instituciones o las familias. No obstante, lo que resultó verdaderamente enriquecedor fue escuchar los testimonios y entender que la inclusión real debe construirse preguntando y escuchando a las personas con diversidad. Eso de apelar a la responsabilidad social como si fuera una fórmula hecha y aplicar patrones y políticas definidos de antemano significa dar la espalda a la diversidad. Lo primero que hay que hacer es desterrar las ideas preconcebidas y la condescencia. Derechos y escuchar y entender: eso es inclusión.