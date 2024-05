Així serà el nou pavelló poliesportiu de Dénia

L'equip redactor del projecte del futur pavelló poliesportiu, la UTE Argenia Ingenieria y Arquitectura S.L., ja ha presentat a l'Ajuntament de Dénia el projecte bàsic de la futura instal·lació que es construirà al carrer Llanxa, adjacent a la pista d'atletisme.

En aquest estudi bàsic, el pas previ a la redacció del projecte d'execució que eixirà a licitació, es concreten els detalls fonamentals de la infraestructura, entre uns altres, les dimensions de la pista mulitusos central, de 2.006 metres quadrats i que hi permetrà desenvolupar competicions de vòlei, futbol sala, bàsquet, handbol i gimnàstica, complint a més amb els requisits de les federacions per a poder acollir certàmens oficials.

Planol del nou pavello poliesportiu / Levante-EMV

La superfície total construïda serà d'11.156 metres quadrats i el pavelló comptarà amb planta baixa i tres plantes, on es distribueixen les grades retràctils (amb una d'elles exterior amb vistes a la pista d'atletisme), a més dels vestuaris, magatzems, gimnàs, sales de reunions i conferències, aules, sales de premsa i els espais de logística i serveis habituals.

L'accés principal serà per la zona del poliesportiu, on s'hi habilitarà una zona de pàrquing.

El cost calculat per a l'execució del projecte és d'uns 10 milions d'euros.

Un altre dels planols / Levante-EMV

"Ara, amb un projecte concret en mà, ens toca començar a buscar finançament i esperem comptar amb la col·laboració d'institucions supramunicipals", ha explicat la regidora de Territori, M. Josep Ripoll, qui aquest matí s'ha reunit amb el responsable d'Esports, Valen Alcalà, i els tècnics responsables, per a estudiar el projecte bàsic.

Aforament per a 2.500 espectadors

"Unes instal·lacions adaptades a la normativa estatal, amb capacitat per a grans esdeveniments, i per a la seua retransmissió, fins i tot, amb cabuda per a 2.500 espectadors".

El regidor d'Esports ha destacat que "aquest pavelló ens permetrà, per fi, acollir competicions de tot tipus i oficials. És el gran pavelló que necessita i mereix una ciutat com Dénia".