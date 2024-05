Dénia exclou de la seua Mostra de Teatre una obra d'una companyia de Tel Aviv, Israel

Dénia celebrarà la 33a edició de la Mostra de Teatre Ciutat de Dénia, del 6 al 16 de juny, amb novetats i enguany amb una aposta per la producció teatral valenciana. Com ja es va anunciar, la mostra tindrà peces curtes en diferents espais urbans.

Dins d’eixa voluntat de promocionar íntegrament els grups del territori valencià, comarcals i locals, el govern local ha cregut convenient enguany modificar la programació anunciada amb relació a la Mostra Internacional Marina Alta de Teatre (MIMAT) lligada al certament. Així, substituirà l’obra Mejores son dos, en llengua castellana, del grup Teatro MonoArt provinent de Tel Aviv (Israel), encarregada d’obrir la mostra teatral el dijous 6 de juny, per una producció valenciana.

“Des del govern local considerem que no és el millor moment per a difondre una producció cultural provinent d’Israel, i ens hem vist en l’obligació moral de modificar la programació inicial anunciada per l’Escola de Teatre Comarcal. Des de l’Ajuntament de Dénia, com a part organitzadora, creiem convenient, donades les circumstàncies, fer enguany una aposta total i integral per companyies del nostre territori” ha explicat Valen Alcalà, regidor de Joventut.

La decisió respon a la "necessitat urgent i inajornable de, en la mesura de les nostres possibilitats com a administració local, manifestar el rebuig a la intervenció d'Israel en Gaza".

"Sabem que la companyia no és responsable del conflicte"

Des de l'equip de govern es vol destacar que "som plenament conscients que la companyia teatral no és responsable d'aquest conflicte, però des de Dénia ens sentim en l'obligació moral de donar suport a les diferents mostres de condemna del genocidi de la població palestina, com ja ho vam fer amb l'aprovació d'una moció de suport al poble palestí, consensuada amb l'associació comarcal Moviment per la Pau".

L’edil de Joventut ha comunicat que L’ETC està treballant ja en la contractació del grup que obrirà la mostra i que es farà públic en tindre tots els detalls, però ha avançat que també serà un grup valencià.