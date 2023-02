El Fertiberia BM Puerto sigue aplicando el mejor remedio a un sistema de competición "injusto", como lo calificó su técnico Toni Malla, y no es otro que ganar. Pese a mantenerse invictos y haberse asegurado ya hace algunas semanas el primer puesto de su grupo en esta primera fase de la División de Honor Plata, los rojiblancos viajaban a Alacant con la necesidad de sumar otra victoria para no ver lastradas sus opciones de ascenso y lo consiguieron, no sin sufrimiento.

El técnico del conjunto porteño explica que fue un triunfo "fantástico". Los visitantes, que contaron con un numeroso y animoso apoyo desde las gradas, dominaron "claramente" la primera mitad, pero, a la salida del vestuario, se vieron superados por un Eón Horneo que necesitaba los dos puntos para asegurarse su clasificación para la fase de ascenso. "Sus primeros 12 minutos -de la segunda mitad- fueron muy buenos y nosotros no dábamos pie con bola ni en defensa ni en ataque", añade Malla. Los rojiblancos volvieron a dar muestras de la comunión entre equipo y afición Un cambio defensivo al 5:1 y la mayor frescura con la que el Fertiberia llegó a la recta final, gracias a las rotaciones, permitieron retomar la delantera en el marcador con menos de un minuto por jugar, cuando "defendimos muy bien su último ataque" para quedarse con el triunfo. El entrenador rojiblanco reconoce que "estamos enormemente contentos por los chavales y por la afición. Es un triunfo muy importante para el ascenso, en un partido duro en el que el equipo estuvo soberbio, porque no dejó de creer y lo intentó en todo momento". @bmpuertosagunto se lleva los dos puntos del derbi ante @eonalicante (24-25)y la fuerza de su @MareaRojiblank es decisiva.



📝https://t.co/JNpd201mFw pic.twitter.com/nenG9LV7rI — BM PUERTO SAGUNTO (@bmpuertosagunto) 25 de febrero de 2023 Malla no puede obviar a la afición, liderada por la Marea Rojiblanca, que "una vez más, estuvo increíble al teñir el pabellón de rojiblanco, demostrando de nuevo de lo que somos capaces". Líderes en la segunda fase Antes de la última jornada, que llevará al Ibiza hasta el Ovni, y con dos de las cuatro plazas para la fase de ascenso todavía por decidir, todo apunta a que el Fertiberia accederá a ese tramo final de la temporada como líder por delante de los otros dos grandes aspirantes a Asobal que llegarán desde el otro grupo, el BM Nava y el Atlético Novas.