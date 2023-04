Un demoledor informe denuncia las "ilegalidades" de Costas con el Malecón de Menera

"Manifiestamente ilegal y lesivo para los intereses del Ayuntamiento de Sagunto". Así arranca un demoledor informe de la delegación de Urbanismo que dirige Quico Fernández en contra de la última maniobra de la dirección general de la Costa y el Mar para desentenderse del futuro del Malecón de Menera, parcela en primera línea de la playa del Port cuyo propietario ya reclamósu expropiación por más de 100 millones de euros.

Aunque la intención de la empresa es urbanizar la zona para construir tanto viviendas como espacios verdes, el ayuntamiento se mantiene firme en su reclamación de que esta parcela sea de uso público y bajo esa premisa ha reforzado sus argumentos contra la decisión reiterada desde el organismo estatal de sacar estos terrenos de dominio público marítimo terrestre, algo que ya intentó hace una década hasta que los tribunales le frenaron.

El consistorio lamenta los escasos esfuerzos del Estado por localizar los terrenos que fueron declarados privados

Muchos de los argumentos municipales repiten lo que se ha defendido desde el ayuntamiento en este asunto, que dio un giro de 180 grados cuando una sentencia civil declaró en 2010 que la finca 37.045 es de propiedad privada. Precisamente la localización de esta parcela ha sido uno de los principales caballos de batalla para el consistorio, que no entiende cómo, pese a las pruebas presentadas, Costas sigue identificando exactamente con el Malecón de Menera.

"Incorrecto obrar"

En su último informe, Urbanismo insiste en el "incorrecto obrar" del Estado, que "está obligado a localizar la ubicación" de los terrenos de propiedad privada, pero que "inexplicable e incomprensiblemente no lo ha hecho". A este respecto, los servicios técnicos recuerdan que la segregación de esta finca 37.045 es una operación jurídica de finales de la década de los años 80, aunque Costas defienda que ya estaba incluida en el deslinde de 1950. Se trata pues de "un desfase cronológico de casi 40 años", que "no puede operar como una premisa de partida pacífica admitida".

Así, el último informe del ayuntamiento hace un repaso a los sucesivos títulos registrales desde 1915, pasando por 1941, cuando se restituyó la documentación destruida durante la Guerra Civil, y recuerda que esta propiedad está bajo la concesión otorgada en 1902, como reconoció también la sentencia de 2010. Sobre este aspecto, el consistorio insiste en que "una parte importante" de los actuales terrenos del Malecón está fuera de aquella concesión, según se ha evidenciado en los estudios presentados sobre la evolución del litoral desde hace más de un siglo.

En este punto, el informe lamenta que, pese a los "indiscutibles" cambios en el frente costero durante este tiempo y en el "mayor y mejor fondo documental del Estado", la dirección general de la Costa y el Mar "ha obviado" todo y "ha preferido acudir a un estudio genérico y no específico, para otro fin, con nivel de esquema, del año 2020. Incomprensible actitud de la administración que debe velar para que no se produzcan apropiaciones indebidas del litoral", se apunta en referencia a la última documentación aportada en el expediente de deslinde.

Incumplimiento de las sentencias

El Ayuntamiento de Sagunt acusa al Estado de "no respetar el mandato judicial" y se atribuye ser "la única administración que ha hecho un esfuerzo por respetar la sentencia" frente a la "dejación" de Costas. Esta estrategia se repite en el caso del fallo que anuló el anterior deslinde, que "también incumple" al echar mano "del mismo automatismo vetado por el pronunciamiento judicial".

Pero la línea argumental todavía llega a que "en este punto es cuando se tuerce la actuación estatal e incurre en una ilegalidad manifiesta". Se refiere la concejalía de Urbanismo a que "al Estado le es indiferente si se ha hecho o no una extensión indebida de la concesión más allá del límite. Se centra exclusivamente en observar las características actuales de los terrenos", una "indagación parcial" que "le tiene que llevar necesariamente a conclusiones incorrectas".

Sobre este punto, el informa ahonda en la teoría de Costas de que el Malecón no tiene riesgo de invasión de aguas y arenas, algo que resulta evidente después de "70 años de usurpación", tiempo en el que los terrenos "se perimetraron ilegalmente" y se separaron del mar con un paseo "ejecutado por el Estado en los años 90". Una última precisión municipal se refiere a que el deslinde más reciente se apoya en un informe de la Abogacía del Estado de 2013, cuyos criterios ya fueron tumbados por la Justicia. "No es comprensible que no se actualice ese pronunciamiento que tenga en cuenta las premisas".

Leyes vulneradas

Así, a la hora de señalar los "preceptos legales vulnerados" por el organismo estatal a la hora de sacar el Malecón de dominio público, Urbanismo precisa que se tratan de "la ley 29/98 de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sobre la obligada ejecución de las sentencias; la 7/85 Reguladora de las Bases del Régimen Local, sobre las competencias municipales en material de urbanismo; la de Costas de 1988 y la Constitución Española".