Acuamed no renuncia a que Sagunt pague la desalinizadora hasta que llegue VW

La desalinizadora de Sagunt es uno de los grandes asuntos pendientes que, desde hace casi una década, le quedan por resolver al ayuntamiento. Ese es el tiempo que lleva construida esta infraestructura impulsada en 2007, pero que desde su finalización en 2014 tras una inversión de 43,5 millones de euros, apenas ha tenido clientes a los que cargar la amortización de la obra.

El anuncio de la instalación en Parc Sagunt II de la gigafactoría de baterías de Volkswagen abrió una puerta salvadora, aunque esta solución no acaba de concretarse, mientras sobre el ayuntamiento pende una amenaza millonaria por la demanda interpuesta por Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed). Y es que las posturas enfrentadas del consistorio y el organismo estatal por el pago de la amortización y explotación de la planta llegaron a los tribunales, después de que Sagunt se negara a pagar las facturas, que a estas alturas de 2023 ya superan los 9,5 millones de euros.

La última propuesta con tarifa transitoria obliga a Sagunt a consumir 230.000 litros de agua desalada este año

En todo este conflicto, la aparente coincidencia en que el convenio firmado hace más de 15 años no podía ser asumido por las arcas municipales, a las que cargaba la amortización, mantenimiento y explotación si no había usuarios, no se ha traducido en una modificación en sus cláusulas. Tampoco han fructificado las negociaciones para establecer una tarifa transitoria, que ha sido la salida en otros casos similares como Moncofa y Oropesa.

Dictamen del Consell Jurídic

Mientras VW y las empresas relacionadas concretan sus necesidades de agua y hasta que se resuelvan las elecciones, el procedimiento judicial se mantiene suspendido, según confirman desde Acuamed, pese a agotarse la prórroga solicitada por si fructificaban las últimas negociaciones. Un primer parón se produjo cuando el conflicto se sometió al Consell Jurídic Consultiu, que dictaminó a favor de las tesis municipales por la falta de justificación de la cuantía de las facturas y los trámites urbanísticos pendientes.

La propuesta más reciente del organismo estatal contempla la compra de 230.000 litros de agua desalada durante este año, según se desveló en las previsiones de la empresa que gestiona el ciclo integral del agua (Aigües de Sagunt). De esta forma, Acuamed renunciaría a recuperar íntegramente los costes hasta diciembre de 2025 y en 2026, cuando está previsto que se ponga en marcha la gigafactoría, sería el ayuntamiento el que abonaría la amortización y explotación completas, siempre que no hubiera clientes.

Responsabilidad del Estado

El concejal de Agua y candidato a la alcaldía de Sagunt por Compromís, Pepe Gil, apunta que «Volkswagen confía en tener suministro de la desaladora y todo depende del consumo que pueda tener, así como de los precios. Mi partido -añade- siempre se ha mostrado más favorable a que el Estado se haga cargo de la amortización de la planta, aunque, si no lo hace, tienen que ser los usuarios».