El culturista natural del Port de Sagunt, José María García, ha obtenido un nuevo reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Sagunt tras conseguir, el pasado mes de junio, varios galardones en competiciones internacionales. El concejal de Actividad Física, Salud y Deportes, Javier Timón, ha expresado: «José María cuenta con una larga trayectoria deportiva durante más de dos décadas de competición y casi el doble de entrenamiento ininterrumpido, unida a la filosofía de cuidar su cuerpo y practicar culturismo de una forma natural y saludable, libre de sustancias nocivas para la salud».

José García ganó la medalla de oro en la categoría bodybuilding Master Classic Phsyque y la medalla de plata en master más de 50 años en el campeonato del mundo del fisioculturismo y Fitness de la asociación INBA que se celebró, el 17 de junio, en Manchester (Reino Unido). Asimismo, dos semanas después se disputó el campeonato de Europa ICN European Championship en Salamanca, donde también consiguió la medalla de Oro en Men’s Novice, Oro en Men’s Open Class 2, Plata en Men’s bodybuilding +50 y plata en Men’s bodybuilding +40.

El alcalde, Darío Moreno, ha puesto en valor la capacidad divulgativa de García: «Me vas a permitir que yo destaque una faceta de ti que a mí me parece especialmente positiva, que es esa capacidad de divulgación, que también demuestra un interés por lo que pasa a tu alrededor, por cómo avanza la sociedad y por tener un impacto positivo en lo que es tu entorno. Ese compromiso no lo tienen todas las personas, no lo tienen todos los deportistas. A veces el deporte nos lleva a una espiral de egocentrismo entre comillas, de centrarse solo en uno mismo, y es importante que seamos conscientes del efecto positivo que podemos tener no solo en nuestro círculo más cercano sino más allá».

Deporte sano y natural

El deportista local, a sus 58 años, destaca por practicar un culturismo natural, algo de lo que se enorgullece: «Desde mi gimnasio siempre he apoyado el deporte sano y natural, muy difícil de ver hoy en día en esta sociedad. La bandera nuestra siempre es el deporte sano, natural, limpio de drogas. Yo soy competidor de culturismo, pero natural, hecho de manera sana». Asimismo, ha hecho una recomendación a la ciudadanía para que pueda mejorar su calidad de vida, animándola a apostar por el entrenamiento de fuerza como complemento a otro tipo de actividades, ya que «conforme avanza la edad perdemos masa muscular y si se pierde masa muscular empiezan los problemas».