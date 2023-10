“Hemos pedido máxima prioridad a invertir en el departamento de salud de Sagunto”

Sus casi 4 años como jefa de Urgencias del Hospital Arnau de Vilanova y responsable del nacimiento del servicio en el Hospital de Lliria la han curtido en batallas de todo tipo, a contrarreloj, a base de coordinarse con el resto de servicios y tomar decisiones. Nacida en Benaguasil, Ana Peiró es doctorada en Cirugía por la Universitat de Valencia, Máster en Atención Médica Urgente por la Universidad de Barcelona y en Dirección de Unidades Clínicas en Gestión Clínica por la Universidad de Murcia.

Este agosto, se estrenó en Sagunt como gerente de un área de salud que atiende a más de 152.000 habitantes de 50 municipios, varios de ellos con amplias expectativas de crecimiento por el tirón de la gigafactoría.

En apenas dos meses, ya ha evidenciado tanto capacidad de resolución como de escucha activa, motivación y liderazgo. Quizás por esa experiencia donde no faltan la formación continúa y la investigación o simplemente porque, como ella misma dice, es un “motoret”, con ideas claras.

¿Cómo ha sido su debut como gerente? Porque la denuncia a una médica por reclamar el ingreso forzoso de un paciente “por ser homosexual” la saldó rápidamente con su despido inmediato.

Sí, ese fue mi debut. En cuanto me enteré, esa misma tarde, llamé al paciente y me disculpé. Y a las 8 de la mañana del día siguiente ya estaba abriendo el expediente para el despido de la médica por una falta muy grave. No había que esperar ni un minuto. Porque ese tipo de cosas no tienen cabida.

¿Qué diagnóstico hace del área de salud número 3 tras dos meses al frente del departamento?

Me he reunido con todos los jefes de servicio del hospital. Venimos de una situación muy mala por la pandemia, que ha tensionado todo el sistema. Hay servicios donde la demora de pruebas diagnósticas no es aceptable. Por eso, estamos poniendo ya medios para reducir esas listas de espera y se notará el cambio en breve, porque al paciente hay que darle un diagnóstico. No puedes tenerle meses y meses sin saber lo que le pasa.

¿Había muchas quejas en ese sentido, de qué departamentos?

Sí. Había muchas reclamaciones, pero ahora mismo prefiero no decir en qué servicios. Lo importante es que estamos poniendo recursos humanos y materiales para evitar esas esperas.

¿Ve bien dotada el área de salud a nivel humano y de infraestructuras, o hay muchas carencias?

Ahora mismo el problema generalizado en la Comunitat Valenciana es que no hay ni un médico disponible. Cuando alguien coge una baja, no hay nadie en la bolsa para sustituirle. En enfermería también se está poniendo ya complicado. Pero bueno, en septiembre se ha incorporado un médico con estudios en el extranjero, que cursó la especialidad MIR en España. También estamos tirando mano de conocidos de otros departamentos para pedirles que se vengan en los servicios que necesitan reforzarse, sobre todo, especialistas en Urología, Dermatología y Radiología, Y se van a incorporar técnicos de Rayos para las pruebas con esperas.

¿Se va a trabajar más de tarde en el hospital?

Al menos, dos servicios en este momento refuerzan la jornada por las tardes, algo que en realidad ya permitía la conselleria. Pero la verdad es que la mayoría de los jefes de servicio se han implicado mucho en que esto se arregle. Hay mucha predisposición. En el personal he encontrado mucho apoyo.

Estamos poniendo ya recursos humanos y materiales para evitar esperas en pruebas diagnósticas»

¿Qué opina de las infraestructuras?

En un futuro se espera un crecimiento poblacional importante en el departamento a raíz de la llegada de la gigafactoría, así que hemos pedido máxima prioridad a invertir en el departamento. Ya tenemos en marcha, a distintos niveles de tramitación, la ampliación del centro de salud del Puerto II, la ampliación del hospital por las alas oeste y sur, la construcción del nuevo edificio de consultas externas y el nuevo parking. Se acaba de reformar el centro de salud de Puçol y se están haciendo importantes adquisiciones de equipamiento.

¿Entonces las inversiones proyectadas en el anterior mandato no corren peligro?

Las inversiones necesarias se van a hacer igual. Se hará todo lo necesario. Nuestro reto es poner este centro al ritmo de lo que era antes, esa ‘Mini-fe’ llamada así de forma coloquial por lo bien que funcionaba. Recuperar el funcionamiento de antes de la pandemia, evitando la demora en muchos servicios y llevando a cabo planes de mejora.

¿Podría adelantar algunas acciones que quiera impulsar desde la gerencia del área de salud de Sagunt?

Tenemos muchos proyectos, pero prefiero contarlos cuando ya estén en marcha, la verdad. Pero es que yo soy un “motoret”. Quiero tomar nuevas acciones en la línea de ser un ‘Hospital verde’, implantar platos saludables dentro de los menús de las habitaciones y la cafetería para combatir la obesidad desde la alimentación; motivar a la gente a caminar, en vez de usar tanto el ascensor. También me gustaría potenciar la docencia y la investigación, porque eso mejora la calidad de atención al paciente. Incentivar que el personal participe activamente en Congresos, sacando conclusiones de su práctica y presentando ponencias. Otras metas son impulsar una feria de salud y hacer de la Navidad una fecha bonita en el hospital, que sea recordada, porque bastante duro es pasarla ingresado.

¿Cómo ha visto la atención primaria del departamento?

Ahí es que, por cuestiones de procedimiento, se ha demorado un poco el nombramiento del nuevo responsable y quiero esperarme a que se incorpore para ir de ‘tourné’ por toda la zona. Pero, como yo vengo del hospital Arnau de Vilanova, que cubre una zona rural similar a la del Alto Palancia, lo que sí quiero es que esos pacientes tengan los mejores servicios y que les sea lo más cómodo posible el tener que venir al hospital, facilitándoles la llamada ‘visita única’ en la que aprovechan un viaje para hacerse pruebas y consultas.

¿Apuesta por crear la Oficina de Salud Pública, que hay en todas las áreas menos en la de Sagunt?

Ahora mismo la verdad es que veo otras prioridades.

¿Cómo ve la propuesta municipal de Sagunt de ceder el antiguo aulario de Infantil del CEIP Victoria y Joaquín Rodrigo, para destinarlo a un Centro de Día de Salud Mental Infantojuvenil?

La salud mental es algo fundamental, es nuestro eje. Para la conselleria esto es una prioridad y va a estudiar el proyecto.

También imagino que se sigue con la idea de trasladar y ampliar el Consultorio Médico del Raval. ¿Manejan alguna fecha aproximada sobre cuándo se podrá hacer el traslado y si éste llegará acompañado de más servicios o consultas y se permitirá el regreso allí de pacientes desviados al centro de salud?

Es que no está claro aún si el local que había alquilado el ayuntamiento para trasladarlo va a ser el adecuado porque ha detectado la necesidad de una reforma estructural importante, así que se tiene que valorar todo.