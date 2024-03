Cerca de un centenar de vecinos de Gilet se manifiesta contra el PAI Balcón de la Peña

Cerca de un centenar de vecinos de Gilet se concentraron este sábado en las puertas del ayuntamiento para solicitar la paralización del PAI aprobado por el consistorio para urbanizar la zona residencial de Balcón de la Peña. Una actuación que cuenta con buena parte de los propietarios en contra que reclaman que se ejecute el proyecto que la Agrupación de Interés Urbanístico Balcón de la Peña (AIUB) presentó en 2019 ,una intervención que recogía "la renovación de las instalaciones de agua potable, de agua de riego y saneamiento, incorporaba algunas mejoras en el acabado de los viales e incluso aportaba una completa medición topográfica de viales y parcelas, y un avance del programa de cuotas, desglosado por parcelas. Sin embargo, el programa aprobado (PAI), de controvertida legalidad, aporta un proyecto de urbanización completo, como si fuera una urbanización ex‐novo, lo que impide su viabilidad técnica y económica", así se recoge en el recurso de reposición que ha interpuesto el presidente de la AIU, Fernando Martín, en el ayuntamiento, al que se han sumado varios propietarios.

"Ahora, tenemos todos los servicios a falta de red de alcantarillado y alumbrado público. Por qué tenemos que pagar las nuevas infraestructuras como si fuera un terreno virgen, sin ninguna edificación?, se preguntan los vecinos en un decálogo que llevaron hasta la manifestación.

Un momento de la protesta / LEVANTE-EMV

En el recurso de reposición tipo que han presentado los vecinos pone en tela de juicio la legalidad del actual PAI. Denuncia que la modificación del (PGOU) que realizó el ayuntamiento y que truncó la propuesta de actuación de la AIU, fue denegada por la conselleria a la espera de mejoras, modificaciones que sí realizó el consistorio, pero sin cumplir con la exposición información pública requerida en el proceso, lo que a juicio de los vecinos invalida la aprobación del PAI actual. "La Comisión Territorial de Urbanismo mediante acuerdo de 9 de diciembre de 2020, denegó la aprobación definitiva de la Modificación Puntual nº2 del Plan General de Gilet Balcón de la Peña planteada y devolvió el expediente al ayuntamiento para su modificación como ordenación pormenorizada. El Ayuntamiento así lo modificó, pero omitiendo la necesaria nueva información pública, que exige el art.50.1 de la TRLOTUP", aclaraban en el recurso.

Ante este argumento consideran que "deberían retrotraerse actuaciones y realizar una nueva información pública tal cual determina el TSJCV en su sentencia de la que el Ayuntamiento es conocedor al haberla recurrido en Casación".

Deficiencias

También alegan deficiencias en la memoria del PAI como que "no ha sido objeto de medición ni de comprobación la superficie total correspondiente al perímetro real ajustado in situ ni de las parcelas individuales" . También consideran que no deberían pagar las zonas verdes que se les exigen. "Las zonas verdes pertenecen al suelo urbano del municipio y no deben cargarse sobre los vecinos del PAI. La incluida en la subzona B6, tiene una balsa de riego que reduce su utilidad. La de la subzona B5, tiene una pendiente que la inhabilita como zona verde, no se deben hacer inversiones en ellas", explican.

Por último también lamentan que el pago de la actuación se exija en metálico. El 40% de las personas que vivimos en esta urbanización somos jubiladas. ¿Qué entidad bancaria va a conceder un préstamo a un jubilado?

Estas son algunas de las cuestiones, entre muchas otras, que han plantado al consistorio, al que solicitan que paralice el PAI, que consideran con "deficiencias técnicas", de "dudosa legalidad" y con un coste económico superior al de su proyecto.

Por su parte, el alcalde, Salva Costa, insiste que han actuado conforme a la legalidad, dando solución a un asunto que llevaba años sin resolverse con el fin de dotar de servicios a los vecinos y vecinas de esta urbanización.