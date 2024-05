Compromís insiste en el derroche de Sagunt con los intereses

Compromís per Sagunt no se ha quedado satisfecho con las explicaciones del concejal de Hacienda, Toni Iborra, sobre un reciente pago de 140.000 euros aprobado en junta de gobierno. Mientras este último justificó en comisión informativa que se trataba de una revisión especial de precios correspondiente al nuevo pabellón polideportivo del Port de Sagunt, el portavoz municipal de los nacionalistas, Pepe Gil, precisa que «según se recoge bien claro en el acta son tres pagos que responden a intereses de demora».

El concejal de Hacienda, Toni Iborra. / Daniel Tortajada

El nacionalista detalla que el más importante, cerca de 50.000 euros, responde a la sentencia que condenó al ayuntamiento a indemnizar a la entidad de conservación del polígono Alto Horno, que durante años se hizo cargo de unos gastos que, según reconocieron varios juzgados, le correspondían al consistorio. Los plazos del procedimiento, así como los recursos municipales llevaron a que los intereses alcanzaran esta cantidad sobre una compensación de 413.000 euros.

Cuotas de urbanización

Un segundo concepto de estos abonos rozan los 50.000 euros, que se refieren a la reclamación de Bankia Hábitat por los intereses de demora de las cuotas de urbanización del polígono Camí la Mar, cuyo importe original no llegaba a los 95.000 euros. El tercero pago de este tipo recientemente aprobado son cerca de 33.000 euros, según añade Gil, por los retrasos en la liquidación del pabellón polideportivo del Port.

Superávit para pagar facturas

Así, el portavoz de Compromís reitera que «pagar no es un tema técnico, sencillamente el equipo de gobierno tiene que hacer frente a esas facturas, a no ser que en la caja no hubiera dinero, a pesar de haber vendido que había 5,5 millones de euros de superávit, que después se quedaron en 2,5 millones y, al final, solo han servido para pagar facturas».

