Hi ha moltes maneres d’afrontar una crisi econòmica com les que hem viscut al llarg de les últimes dècades. El paradigma neoliberal que predomina als països del Vell Continent sempre ha dirigit les seues intencions a fer de les crisis, una oportunitat. No obstant això, d’aquestes ‘oportunitats’ sempre han estat beneficiats els mateixos sectors.

Els ajuntaments i els governs municipals som la màxima representació de la política directa i la nostra funció, és que el nostre veïnat siga qui rep eixes oportunitats. La crisi econòmica que hem viscut arrel de la pandèmia de la covid-19, va deixar a milions de persones, amb les seues vides, històries i feines, en la corda fluixa. I això requeria responsabilitat política i mesures útils. A Ontinyent vam dur a terme el pla ‘Tornem JUNTS, un projecte ambiciós alhora que real, perquè havia d’arribar a totes les realitats de la ciutadania i també al motor econòmic de la ciutat. Es va aconseguir mobilitzar un total de 9,3 milions d’euros contra els efectes econòmics de la pandèmia, mitjançant polítiques com -entre d’altres- la creació dels Xecs Tornem Junts -per fomentar el comerç local- o la creació del Clúster Tèxtil Sanitari -per a potenciar la indústria d’Ontinyent-. Però, també calia passar de la perspectiva macro (de mobilitzar milions i dur a terme programes ambiciosos) a la perspectiva micro. I des de l’Ajuntament, es van realitzar centenars de telefonades a la gent més major per saber de primera mà com es trobaven i, per poder així, monitorar als qui vivien sols a casa i requerien d’acompanyament psicològic o d’actuacions concretes. Cal no oblidar que estar al costat de la ciutadania no és sols el nostre treball, sinó la nostra obligació. I si amb polítiques de caire social i econòmic aconseguim millorar i fer més fàcil el dia a dia de la nostra gent, tot el camí recorregut ja haurà valgut la pena.