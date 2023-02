La candidata de Mazón gana el pulso y dimite el líder del PP en Sueca

La candidata propuesta por la dirección regional y provincial del PP para encabezar la lista electoral de Sueca, Carolina Torres, consiguió en la noche del jueves que la junta gestora del partido en la capital de la Ribera Baixa la ratificara como aspirante a la alcaldía. Previamente, el presidente local, José Luis Ribera, había anunciado la dimisión al reconocer su derrota. La renuncia del también portavoz municipal del PP ya aparecía anunciada en el orden del día de la junta extraordinaria. La candidata oficialista, Carolina Torres, fue ratificada al conseguir cuatro votos, incluido el suyo, frente a los dos en contra que sumó el concejal y presidente de la gestora. Triunfaron las ganas de renovación frente a la resistencia.

El pasado 22 de diciembre, la dirección provincial del partido confirmó la candidatura de Torres. Se trataba de una imposición, al igual que ha ocurrido en Alzira. La decisión, tomada a espaldas de los afiliados, sentó muy mal a una parte del colectivo al no haber sido consultada la militancia. Tras sus dudas iniciales, el propio afectado, José Luis Ribera montó en cólera. «La dirección del PP se ha equivocado rotundamente al eliminarme. No voy a rendirme, porque no lo hago jamás. Nosotros llegamos a la política a servir a los suecanos y no a plegarnos ante los intereses ni de València ni de personas que solo buscan su propio interés», espetó indignado.

La dirección del partido replicó que su único objetivo era «mejorar los pésimos resultados electorales cosechados en 2019, cuando el PP obtuvo en Sueca el peor resultado de su historia». A partir de este momento se produjeron situaciones muy tensas dentro del partido, pero Ribera ha acabado perdiendo la batalla y Torres encabezará la candidatura electoral. El ya expresidente de la gestora decidió retirar su candidatura «para no crear un mayor malestar y división dentro del colectivo». Era consciente de que en ningún momento iba a ser ratificado ni por la dirección provincial ni por la autonómica.

Por su parte, Carolina Torres, ha agradecido «el trabajo realizado por la militancia, la gestora y por los regidores del ayuntamiento» y considera «importante y necesario» que el PP se ponga a trabajar «de forma transversal desde Valencia y Sueca para mejorar la calidad de vida de las vecinas y vecinos de Sueca». Ella está decidida a aportar su grano de arena «para que la ciudad siga creciendo en los próximos años».

Candidatura independiente

El apoyo a las tesis oficialistas puede provocar ahora un cisma en el PP. Algunos colectivos y asociaciones locales que cuentan con militantes del PP en sus filas se plantean la posibilidad de propiciar una candidatura electoral independiente. Colectivos de agricultores, cazadores y representantes del mundo fallero barajan esa opción. Preguntado el propio Ribera sobre esa posibilidad, José Luis Ribera comentó ayer: «Es cierto que en los mentideros locales se está hablando de dicha posibilidad, aunque de momento no hay nada sobre el papel. Yo voy a seguir trabajando por el PP de Sueca como un militante más del partido, esforzado en mejorar la situación de mis vecinas y mis vecinos, al menos hasta el próximo día 28 de mayo». De momento todo queda en el aire. Los rescoldos de la batalla interna se mantienen y nadie descarta nuevos acontecimientos antes de Fallas.