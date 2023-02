Los ladrones se llevan otra imagen religiosa de la fachada de una casa en Sueca

«Encontramos la puerta de la casa abierta, la habían forzado. Llamamos a la Policía Local de Sueca y entramos a ver si habían robado algo. De la casa no tocaron nada, ni siquiera el televisor, subieron a por la imagen y se la llevaron. Resulta extraño».

La relación de imágenes sustraídas en la Ribera Baixa aumenta a medida que pasan los días y salen a la luz robos cometidos con anterioridad a los registrados en los últimas horas en la iglesia de Polinyà de Xúquer o en la ermita del Santíssim Crist de Corbera. El testimonio corresponde a los propietarios de la vivienda de la calle Francisco de Vitoria de Sueca que exhibía en su fachada la imagen de Santa Victoria Mártir, siguiendo una tradición muy extendida en la ciudad, en la que un censo elaborado hace unos años por el cronista oficial contabilizó hasta 21 imágenes de carácter religioso en vías públicas.

Imagen de finales del siglo XIX

La sustracción de esta imagen, que según la ficha elaborada en ese censo data de 1895, se produjo en diciembre, antes de las últimas Navidades, y también fue denunciada a la Guardia Civil. La imagen se encontraba en el interior de una hornacina ubicada en la fachada a la altura del primer piso, junto al balcón de la vivienda.

La casa ya estaba en ese momento en venta, relatan las mismas fuentes, por lo que los delincuentes podían haber comprobado que nadie vivía en ella antes de cometer el robo, en el que no se entretuvieron siquiera en buscar ningún otro objeto de valor. La familia asegura que no encontró nada revuelto ni ningún cajón abierto. «Tampoco es que hubiera nada de valor, pero estaba todo en su sitio», inciden. Los autores del robo subieron al primer piso, abrieron la portezuela interior de la hornacina y sacaron la imagen.

Cuando el propietario, acompañado por la policía subía a inspeccionar la casa, detectó rápidamente que la habitación que da a la calle tenía más luz de lo normal cuando, además, las puertas del balcón estaban cerradas. La luz entraba por la hornacina vacía y los ladrones habían dejado la puerta posterior abierta.

Tanto la ficha elaborada por el cronista, Antoni Carrasquer, y la auxiliar del archivo municipal de Sueca como el sacerdote Andrés de Sales Ferri, director del Archivo de Religiosidad Popular de la diócesis de València, coinciden en señalar que se trata de una obra de escayola y que estas imágenes, aunque se encuentren en la fachada de una vivienda particular, no pertenecen a los propietarios del inmueble si no al barrio o la calle. En este caso, la imagen había sido restaurada tiempo atrás.