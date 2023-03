L’onzena jornada de la XL Lliga CaixaBank de raspall tanca este dilluns al trinquet de Xeraco amb molt a dir. A les 18.30 hores, l’equip representatiu d’Oliva, amb Salelles II, Brisca i Sergi, es veurà les cares amb la formació de Castelló, amb Moltó, Raúl i Marc, en plena lluita per aconseguir les últimes places en les semifinals. Els olivers viuran un duel frenètic, ja que tot el que no siga guanyar significarà que quedaran descartats per a les eliminatòries. Per la seua part, els de la Ribera Alta poden deixar un rival fora de joc i encarar l’última data d’una manera més favorable. Per a esta partida, Moltó torna al rest de l’equip castellonenc en lloc de Marrahí, el qual no es troba disponible per a este duel.

La classificació és la que dicta sentència i, en este cas, els olivers són els cuers amb un punt. En cas contrari, Castelló és el trio que tanca els llocs d’accés a les eliminatòries amb tres unitats. Amb només una jornada més en joc per a concloure la fase regular, això es tradueix que si Oliva no aconsegueix els dos punts, es quedaria matemàticament fora de la lluita per les ‘semis’, ja que els castellonencs pujarien als cinc punts que serien inassolibles per als olivers. Amb tot açò, els altres rivals també estaran pendents del resultat. L’equip de Barxeta, amb Vicent, Seve i José, es troben a l’expectativa amb tres unitats, mentre que El Genovés, amb Ian, Tonet IV i Bossio, són els tercers classificats amb cinc punts. Cal tindre en compte que l’última jornada serà frenètica, ja que s’enfrontaran genovesins amb castellonencs i barxetans amb olivers. Amb tot açò, Moltó jugarà per segona vegada en esta segona fase amb Castelló. Cal recordar que l’única victòria aconseguida pels de la Ribera Alta en esta ronda va arribar amb Moltó com a rest contra l’equip de Barxeta per 30-20.