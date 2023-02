El PP de València ha presentado su plan de descentralización de la administración, que prevé aumentar la plantilla de personal de atención al ciudadano y la instalación de Oficinas Móviles que recorrerán donde, entre otras cosas, se podrá conseguir el certificado de empadronamiento, tramitar el propio empadronamiento o cualquier trámite ante el consistorio. Las medidas tienen como objetivo acabar con las largas colas que se forman hoy en el Ayuntamiento de València para realizar trámites municipales “y que se ven todos los días. Los vecinos merecen una mejor atención, no se pueden esperar horas por trámites ordinarios”, ha denunciado la lideresa y alcaldable popular María José Catalá.

Una de las medidas previstas en el programa electoral de la candidata popular es que se realicen los trámites del padrón en cualquiera de las sedes de la Junta de Distritos de la ciudad y no sea necesario tener que hacerlo en la sede central del Ayuntamiento, “no sólo en tres sino en las diez juntas de distrito”, ha matizado. Catalá ha señalado que con estas medidas “vamos a acercar el ayuntamiento a los barrios. Estamos dispuestos a mejorar las vías de relación de la administración local, con los ciudadanos y las empresas”.

Te puede interesar: València Ribó suprime la cita previa obligada para ser atendido en el ayuntamiento

“No podemos permitir que en València se formen largas colas diarias para acceder a la Oficina del Padrón. Actualmente el servicio de Sociedad de la información –del que depende el padrón- tiene 94 plazas ocupadas, las mismas que justo antes de la pandemia, en 2020 y el número de vacantes en este mismo Servicio ha aumentado en un 250% desde 2015”, explica Catalá. Mediante las Oficinas Móviles o las Juntas de Distrito, ha apuntado Catalá "facilitaremos los trámites con el ayuntamiento de forma sencilla e intuitiva, ayudando a terminar con la brecha digital." "Se trata de liberalizar la atención presencial para destinarla a quienes más lo requieren como pueden ser las personas mayores", ha apuntado. En definitiva, "cuántos más puntos de acceso tengamos, más personal podrá dedicarse a atender a los que más lo necesitan".

“Queremos un ayuntamiento ágil, que no ponga palos en las ruedas, que no se colapse porque ahora mismo está colapsado el trafico, las licencias, el padrón y la actividad económica de la ciudad. Queremos descongestionar València para que no se tengan que formar largas colas”, ha concluido Catalá.