La vicealcaldesa de València y candidata socialista a la Alcaldía de València, Sandra Gómez, ha anunciado su propuesta para convertir a València en la primera ciudad de España que aplique una tasa Airbnb que impida la expulsión de los vecinos y vecinas de sus barrios por culpa de la conversión de hogares en apartamentos turísticos. “Desde el Partido Socialista proponemos aplicar la primera tasa Airbnb de toda España. Una tasa que garantice el derecho de nuestros vecinos y vecinas a vivir en sus barrios reduciendo el número de apartamentos turísticos”, ha manifestado Gómez tras presentar la iniciativa junto al concejal de Hacienda y número dos de la candidatura socialista, Borja Sanjuán en la plaza del Doctor Collao.

La candidata socialista ha detallado que la tasa sería de 6 euros por persona y noche, aunque ha subrayado que el objetivo de la tasa que proponen los socialistas “no es recaudar sino hacer que sea muy difícil convertir una vivienda en un apartamento turístico y, de esta manera, aumentar la oferta de vivienda pública”. Gómez, además, ha explicado que se ha abierto un change.org para que los vecinos y vecinas de València puedan mostrar su apoyo a la iniciativa.

La expulsión de los vecinos

“Si hay un fenómeno que está expulsando a los vecinos de los barrios de la ciudad de València es, precisamente, el de los apartamentos turísticos. Viviendas turísticas que antes eran residencias, que eran hogares, que estaban habitadas por familias que poco a poco están siendo expulsadas de sus hogares para ser sustituidas por turistas. València no necesita más apartamentos turísticos, lo que necesitamos es más vivienda pública y por eso queremos proponer la primera tasa Airbnb de toda España que haga no rentable convertir tu vivienda en un apartamento turístico”, ha continuado la futura alcaldesa.

“Hemos luchado desde el Ayuntamiento para que todos los barrios mantengan su carácter residencial, su identidad, su singularidad, aquello que les hace diferentes. Porque no queremos que se conviertan en un parque turístico ni en un parque de atracciones. Queremos que sean barrios valencianos y valencianas en donde haya alojamientos reglados, pero lo que no queremos es que pisos, viviendas que estaban en alquiler, de nuestras familias, se reconviertan en un alojamiento turístico”, ha recordado la vicealcaldesa.

Una fuerte recaudación

Las estimaciones que ha realizado la candidata socialista calculan unos ingresos superiores a los 16 millones de euros en función a la media de ocupación de los apartamentos existentes. Una cifra, ha apuntado, que se podrían destinar a la promoción de vivienda pública. “Pero no es tanto la cifra, porque el objetivo no es recaudar, sino que entre los apartamentos turísticos hay muchos, alrededor del 70%, que no son legales y ahora no podrían estar operando. Así, con la tasa podríamos dedicar a la inspección tributaria a localizarlos, no solamente para cobrarles todas las tasas que no hayan pagado por estar en situación irregulares sino también para empezar a tramitar sus órdenes de cierre”, ha apuntado Sanjuán.

“El cálculo de los seis euros por persona y noche está hecho para que sea tan gravoso como la diferencia entre lo que puedes ganar con un apartamento turístico y lo que puedes ganar con un alquiler residencial ahora mismo en la ciudad de València. A nosotros como ciudad lo que nos interesa es tener un turismo más de calidad que de cantidad y, por eso, lo que queremos es que esas personas que vienen a visitar la ciudad se alojen en establecimientos hoteleros que contratan a gente de forma regular, que generan empleo y que aportan un turismo de mayor calidad”, ha finalizado el concejal de Hacienda.