La Policía Local atiende una media de 4 personas al día por caídas en casa

Una de las funciones más importantes que realiza la Policía Local de València y también más gratificantes para los agentes es la atención a los denominados servicios humanitarios. Según los datos facilitados por el intendente y responsable de la Sala 092 Alfredo Pacheco, en 2023, los agentes del cuerpo municipal realizaron 1500 servicios en domicilios para atender a personas que sufrieron caídas. De hecho, se efectuaron 3.800 actuaciones en las que se movilizaron patrullas para acudir «in situ», en el 40% en los hogares de las víctimas; y en un 60% por desvanecimientos, tropezones o resbalones en espacios públicos.

Como detalla el intendente Alfredo Pacheco, cada día se atiende una media de servicios por 4 caídas en la capital valenciana. Suelen ser personas mayores y, en menor medida, personas más jóvenes que sufren algún tipo de patología o discapacidad, más los accidentes fortuitos a los que estamos expuestos todos los viandantes.

En las actuaciones dentro del hogar, «normalmente somos Policía Local los primeros en llegar, y la primera tarea consiste en acceder a la vivienda, si nos abre el cónyuge de la persona que se ha caído pues entramos sino, hay que tratar de localizar a algún familiar o vecino que nos abra; y si es imposible, accedemos normalmente por una ventana, con apoyo de Bomberos si es preciso». En las mejores situaciones, sobre todo con los mayores,- si la persona que se ha caído no sufre ningún daño, y si el servicio se presta por la noche-, basta con que los agentes acompañen al caído a su cama y se compruebe que no necesita asistencia sanitaria. Si está herido, añade el intendente, pues se avisa al SAMU y se garantiza que es trasladado al centro sanitario más cercano mediante la ambulancia. Pero la Sala 092 gestiona un mayor volumen de llamadas que están relacionadas con estas caídas en la vía pública o en el hogar de los afectados. En total, el año pasado, entraron en la centralita 6.317, de las que 2.443 se registraron por la mañana; 2.465 por la tarde, y 1.231, por la noche. Un total de 5.400 son remitidas desde el 112 y en este recurso del Ayuntamiento de València se encargan de gestionarlas. «Cada caso es un mundo y hay que tratarlo dependiendo de las circunstancias», subraya el mando policial. Además, «si hay personas con discapacidades o necesidades especiales» entonces hay que tratarlas con un protocolo específico. «Si tenemos posibilidad y si es necesario, enviamos un coche -recalca este portavoz-; si no nos encargamos de confirmar que ha ido una ambulancia y que el servicio se ha realizado con éxito».

En otras ocasiones, se encargan de avisar a un familiar y de cerciorarse de que ha acudido, y de que el incidente se ha resuelto sin más complicaciones. También hay un porcentaje menor, hasta 500 llamadas, que se reciben directamente en este recurso municipal y que realizan las propias personas que se han caído. Bien porque son más jóvenes o bien porque son mayores con relojes o con colgantes de los que avisan a la policía o a otros familiares.

Un millar de extraviados

Por otra parte, otro servicio que se presta en la Policía Local es «la atención a personas extraviadas o incluso que se han fugado de un centro sanitario o para enfermos mentales en el que viven». Este tipo de actuaciones es muy frecuente, por ejemplo, «nos llaman para que localicemos a alguien que se ha escapado, o para que ayudemos a viandantes que han salido de sus casas y no saben volver».

En 2023, se prestaron 1.016 atenciones de este tipo. Suelen ser en muchos casos personas con demencias seniles o Alzhéimer, o con otro tipo de patologías mentales.