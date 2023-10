Badenas y Gosálbez recuperarán el sueldo máximo al que renunciaron tras entrar en el Gobierno de Catalá

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de València, Juan Manuel Badenas, y su compañero de grupo, José Gosálbez, recuperarán, tras el pacto con el PP para entrar en el gobierno de la ciudad, las dos dedicaciones exclusivas a las que renunciaron en septiembre tras la denuncia que el PSPV presentó en Antifraude. Fuentes de Vox así lo han confirmado a este diario. Badenas y Vox pidieron la renuncia a la dedicación exclusiva, que supone un complemento del suelo de 5.000 euros, pero la petición no había sido aprobada definitivamente. Badenas, catedrático de Derecho, justificó la renuncia asegurando que sus concejales "no se venden por unos euros".

En el nuevo gobierno municipal Badenas asume la segunda tenencia de alcaldía y participará en la junta de gobierno y podría sustituir como alcalde accidental a Mª José Catalá cuando esta se ausente de la ciudad, por ejemplo, en vacaciones. La alcaldesa, en la comparencia conjunta que hoy ha llevado a cabo con Badenas y su equipo en el Salón de Cristal. Badenas pasará a cobrar ahora 83.200 euros y tendrá "despacho propio".

La decisión de la renuncia a dos de las cuatro dedicaciones de Vox fue anunciada apenas un día después de que el PSPV anunció que llevaría esta situación a la Agencia Valenciana Antifraude para que el órgano investigase si se estaba realizando un uso fraudulento de los recursos públicos al asignar cuatro de las 25 dedicaciones exclusivas a los cuatro ediles que no tenían competencias de gobierno, pese a ser considerados por Mª José Catalá, "socios preferentes", mientras el resto de grupos de la oposición (Compromís y PSPV) tenían que repartirse las exclusivas. PSPV y Compromís tienen a tres y cuatro concejales con dedicación parcial en el consistorio, por lo que entendían

La denuncia, no obstante, podría decaer tras la entrada de Vox en el Gobierno que justificaría el suelo máximo para sus concejales. En el equipo de gobierno no obstante hay concejales del gobierno sin exclusiva, en concreto, José Marí Olano, responsable de Grandes Proyectos, entre ellos las negociaciones con el Valencia UD y la Marina de València, que renunció al sueldo máximo para no tener que renunciar a su actividad profesional como abogado y consultor en KPMG. Olano, en el ojo del huracán por su posible incompatibilidad en la negociación del convenio del nuevo Mestalla, al ser KPMG una de las consultoras que trabaja para el dueño del club de Fúbol, solo cobra el 25% del suelo (1.600 euros al mes).

En València, solo pueden tener en aplicación de la ley Montoro dedicación exclusiva 25 concejales, por lo que otros ocho de los 33 cobran el 75%, esto es, 69.300 euros. Los concejales que cobren la dedicación exclusiva, bien sean de la oposición o del gobierno, cobrarán 74.431 euros brutos al año. Y los ocho ediles que tengan una dedicación parcial, todos ellos de la oposición, cobrarán 69.331 euros.

El nuevo gobierno de Catalá, ahora ya con 17 concejales, y mayoría absoluta obligará a reorganizar los espacios en la casa consistorial. La alcaldesa ha asegurado que los nuevos delegados de Vox, que han asumido competencias en Empleo, Familia, Fiestas, Albufera y Parques y Jardines, tendrán sus despachos en los edificios donde estén los servicios, tanto en la Casa Consistorial como el Tabacalera. Los grupos de la oposición seguiran en su nueva ubicación, ahora fuera del edificio principal y reubicados por decisión de Catalá en el edificio municipal de Convento San Francisco. Catalá así lo ha asegurado en la rueda de prensa de presentación del nuevo gobierno en la que ha explicado que en el edificio principal ya no hay espacio para más.