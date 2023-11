_ Estamos en Benimaclet, que es un barrio importante para Papi Robles. ¿Por qué es importante venir aquí?

_ Bueno, porque es el barrio en el que vivo. Es el barrio que elegimos para criar a nuestros hijos, porque tiene una idiosincrasia de pueblo, un espacio en el que podemos ir a la escuela en bici muy tranquilamente. Hay un tejido social que es bestial, defendemos los intereses del propio barrio y esa es la València que a mí me enamora. Para mí Benimaclet es el modelo de ciudad construida por la gente.

_ Yo empecé a conocerla más directamente también cuando empezó el conflicto con el PAI de Benimaclet. ¿Es decir, que yo también la conocí en este frente de Benimaclet, no?

_ Claro. Yo comencé en política defendiendo algunas cosas que te tocan de cerca. Este barrio se ha consolidado desde un poble y mirando a la huerta y yo siempre apostaré por esa conexión con la huerta, que además es referente a nivel mundial.

_ Desde esas primeras incursiones en València ciudad más públicas su evolución en Compromís ha sido meteórica.

_ Bueno, eso pasa porque ya había una parte previa que evidentemente no se veía fuera. La cara pública fue vía Les Corts, pero yo siempre he participado en la política de Compromís en València ciudad. El colectivo de València Ciudad es mi casa y es el lugar en el que empecé a construir equipos, que es lo que mejor se me ha dado toda la vida, es la base. Después se ha visto una parte más pública, pero yo siempre he sido de València.

_ Decía Joan Ribó que son pasos los que ha ido dando hasta llegar usted a ser portavoz del grupo municipal. Él lo ha normalizado mucho. Pasos al colocarla como número dos en la lista electoral y pasos al hacerla portavoz ahora. ¿Había una hoja de ruta desde el principio?

_ Voy a hacer una matización. Ahí no me coloca Joan Ribó. He llegado aquí trabajando muchos años, liderando el proyecto de Compromís en València, trabajando en unos espacios que no son tan públicos y ganando una hegemonía. Desde mi partido tengo un reconocimiento prácticamente unánime. Poca broma. Es un trabajo que se hace para adentro y que crea muchas complicidades con mucha gente. A partir de ahí la asamblea entendió que era una buena propuesta que yo fuera de número dos, igual que ya se entendió en ese momento que cara a un futuro relevo se estaba preparando ya ese camino.

_ A eso me refería, que el camino estaba abierto desde el primer momento.

_ Yo creo que las cosas se hacen con tranquilidad, sin sorpresas y a fuego lento. No hay que tener prisa. Y yo creo que la legitimidad moral no te la da una foto, no te la da una noticia, te la dan muchos años de trabajo y de estar implicado en cualquier cosa. Es que Papi Robles era la que ponía sillas y sigue siendo la que pone sillas. A día de hoy es la que está en todos los saraos y hace lo que haga falta.

_ Entiendo que ahora toca prepararse para ser candidata dentro de cuatro años.

_ Siempre he trabajado mucho en València y ahora el paso que toca es reorganizar todo el equipo, que ha tenido un liderazgo muy marcado. La parte positiva es que con Joan siempre ha sido un liderazgo muy horizontal y eso hace ahora que el equipo sea muy fácil de reorganizar. Lo que tenemos claro es que en cuatro años debemos tener una alternativa que sea la que pueda ganar la alcaldía. Evidentemente hacemos autocrítica, construimos sobre las cosas que entendemos que habrían de haber mejorado, pero no nos minusvaloremos. Somos el primer partido de la oposición. Tenemos más de 90.000 votos en esta ciudad y yo creo que representamos a una amplia mayoría que quería ser diversa y abierta.

_ Se lo preguntaré más directamente. ¿Con esos 90.000 votos de respaldo Papi Robles se ve fuerte para poder afrontar esa candidatura en 2027?

_ Ahora Papi Robles se ve trabajando en cada barrio y en cada propuesta. 2027 ya llegará. Yo lo que sí pondré es toda la entrega para hacer que este proyecto sea el mejor y continúe siendo el mejor. Y ya veremos cuando haya que evaluar y tomar decisiones de manera democrática, como siempre se hace en Compromís.

_ Todo indica que usted cuenta con el consenso del partido. Entiendo que eso también le da tranquilidad para trabajar. Lo digo porque se está hablando de refundación de Compromís y eso puede provocar algún tipo de zozobra.

_ En Compromís lo que tenemos por costumbre es no tapar las cosas que pasan. En Compromís está la puerta abierta siempre y ahora evidentemente estamos comenzando otro ciclo con el que yo creo que podemos aunar, reorganizar y abordar opiniones que sean diferentes. Y siempre dialogando. Nosotros tenemos un historial de llegar a acuerdos in extremis pero en tiempo y forma.

_ ¿Qué necesita ahora Compromís para volver a ganar en València?

_ Yo creo que necesitamos reubicarnos, porque venimos de una inercia de gobierno y ahora hay que reubicarse, y pensar, después de las elecciones, que la población ha valorado muy positivamente nuestra gestión. Por tanto, no es una cuestión de la gestión que se ha hecho, tenemos que reilusionar a la gente y hablar de sus problemas. Y además es posible que alguien que gobierna tu vida te pida disculpas porque no hizo las cosas como tu esperabas y que València necesita.

_ ¿Y qué necesita València en estos momentos?

_ Yo creo que esta ciudad ha de continuar avanzando para ser una ciudad muy verde. Y luego a nivel social, una València que sea muy diversa, que sea muy abierta, que tenga mucha multiculturalidad y una ciudad que sea atractiva para la gente que viene de fuera, pero en la que puedan vivir las personas que tiene su proyecto vital aquí. Eso quiere decir una ciudad en la que podamos tener acceso a la vivienda, una ciudad que tenga menos coches y en la que podamos salir a la calle tranquilamente. A mí me gusta mucho Tonucci, que hace un planteamiento de la ciudad para los niños y las niñas. Yo estuve hace poco tiempo con él y decía que los niños de ocho años deberían ir solos a la escuela. Bueno, pues yo soy de la ciudad de Tonucci, la ciudad de niñas y niños.

_ Y en este recorrido qué papel quiere que juegue Joan Ribó después de dejar la portavocía y quedarse como concejal?

_ En estos últimos meses hemos trabajado muy bien y nos hemos entendido muy bien. Quiero siempre a Joan cerca, muy cerca, porque es una voz de la experiencia que no te alecciona, sino que te da un marco de posibilidades y te acompaña en la toma de decisión. Y de puertas para afuera, como referente que es, puede transmitir los valores de nuestro partido.