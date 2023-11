La concejala socialista Maite Ibáñez ha reclamado a María José Catalá que “deje de mirar al pasado y descarte pública y tajantemente la posibilidad de autorizar el regreso a València de circos con animales a través de una modificación de las ordenanzas municipales. Este gobierno de PP y Vox está dando muestras continuamente de su intención de hacer volver a la ciudad a sus tiempos más oscuros como ya hizo con los bous al carrer, una práctica que implica el maltrato animal. Así, ante el riesgo de que Catalá siga renunciando a los avances en materia de bienestar animal que consiguió el anterior gobierno progresista, los socialistas exigimos que garantice mediante la ordenanza municipal que el circo con animales no regresará a la ciudad”, ha añadido.

“El circo con animales siempre es un retroceso y por eso exigimos a la alcaldesa María José Catalá que no vuelva al pasado, que no renuncie a los avances conseguidos con el anterior gobierno progresista en materia de bienestar animal y que garantice que València no volverá a tener nunca más circo con animales mediante una modificación de la normativa municipal”, ha manifestado. La concejala ha recordado que solo la ley autonómica impide la celebración de este tipo de espectáculos con animales y ha insistido en el riesgo de que se modifique por la presencia de Vox en el ejecutivo autonómico.

Grandes espectáculos circenses sin maltrato animal

La edil socialista ha incidido en que las compañías valencianas han conseguido desarrollar espectáculos circenses “de gran calidad, con unos proyectos artísticos magníficos que no utilizan animales porque se ha avanzado mucho en bienestar animal. Lo vemos, por ejemplo, en el festival Contorsions que iniciamos con el anterior gobierno progresista o, recientemente, en la Nit del Circ, en la que, por cierto, nos hubiera gustado ver a alguien del gobierno de Catalá apoyando al sector”, ha continuado.

Para Ibáñez, ya hay ejemplos de enorme éxito entre el sector circense valenciano con espectáculos sin animales como el de Rafa Pla, el Gran Fele, Premio Nacional del Circo del Ministerio de Cultura, que es un referente dentro del circo contemporáneo valenciano y que nos ha enseñado las historias de circo sin contar con animales”.

En este sentido, la concejala socialista ha exigido a Catalá “que no caiga en la tentación de volver a un pasado de la ciudad en el que se respetaban los derechos de los animales porque el presente y el futuro del circo solo pasa por la organización de espectáculos sin animales”, ha finalizado.