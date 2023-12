La Concejalía de Deportes paraliza las nuevas dotaciones deportivas y da prioridad a renovar las existentes

La concejala de Deportes, Rocío Gil, ha ofrecido una rueda de prensa esta mañana para informar del "preocupante" estado en el que, asegura, se han encontrado las instalaciones deportivas de la ciudad, desde pequeñas canchas de fútbol o rugby de barrio hasta grandes complejos deportivos que dan servicio a mucha población. Muchas de las dotaciones, gestionadas unas por la Fundación Deportiva Municipal, otras en manos de empresas o entidades y clubes deportivos (indirecta) y otras explotadas como concesión administrativa (como los polideportivos de Abastos, Aiora, Marxalenes, Patraix y Orriols) están caducadas desde hace años.

La situación "es muy complicada", ha dicho Rocío Gil, que ha mostrado imágenes del deterioro de algunas dotaciones como los polideportivos de Natzaret y la Malva-rosa, con el parqué levantado por las goteras en la cubierta, o la piscina de Trafalgar, con la zona de calderas por reparar y con fugas.

Muchas dotaciones "están con prórrogas forzosas y nos están pidiendo que cerremos las instalaciones", asegura la concejala, que ha informado de que se están estudiando las mejores opciones "para reflotar" esta situación. Rocío Gil no ha podido dar cifras del coste que tendría la renovación de las dotaciones deportivas, que otras fuentes municipales cifran en al menos 45 millones de euros, inasumibles para una concejalía con un prespuesto de 30 millones de euros.

Ante esta situación, "hacer más polideportivos no va a ser objetivo de legislatura". Los nuevos desarrollos urbanísticos como el Parc Central o la Fuente de San Luis necesitarán dotaciones deportivas y se irá trabajando con la concejalía de Urbanismo. “No nos olvidamos”. "Tendrán soluciones, pero no estamos en condiciones de poner un marco temporal", han explicado hoy los responsables del Servicio de Deportes.

Rocío Gil ha asegurado que la prioridad va a ser desatascar la renovación de las concesiones, a través de fórmulas jurídicas más ágiles como la autorización demanial o el contrato de servicios, así como acometer las reformas necesarias en las instalaciones. Solo se ejecutarán las dotaciones "heredadas" como el nuevo polideportivo de San Isidro, con financiación europea aprobada, y el de las Naves de Juan Verdeguer.

Caducadas o a punto de caducar

Las cinco dotaciones gestionadas por concesión administrativa (Abastos, Aiora, Orriols, Marxalenes y Patraix) están caducadas, algunas desde 2015. "La caducidad implica unos desequilibrios económicos a las empresas que los gestionan". El ayuntamiento ya ha pagado 4,8 millones por desequilibrios económicos a las empresas, sin contar los derivados de la Covid porque eran de obligado pago por decreto gubernamental. Unos desequilibrios que, según ha explicado Rocío Gil, vienen motivados por actualización de precios, sin autorizar desde 2016, otros por el canon que se tiene que pagar pese a estar caducadas. Algunos pagos se han hecho por sentencia judicial y otros están en trámite administrativo para poder atenderlos, han explicado esta mañana los responsables actuales de la Concejalía de Deportes.

Sin personal para sacar adelante "grandes contratos"

Rocío Gil ha reconocido que el servicio no tiene personal para poder tramitar la gestión de todas las concesiones, que requieren de unos procedimientos administrativos complejos y largos. "No tenemos capacidad para sacar estos grandes contratos. Con el personal que hay no podemos sacar todas ni el sector empresarial deportivo podría asumirlo". "Son instalaciones que necesitan una gran inversión". La actual concejala ha anunciado que echarán manos de fórmulas como el contrato de servicio, con dos o tres años de duración, para que las dotaciones puedan seguir gestionándose mientras se redactan las nuevas concesiones. De momento, solo saldrá como nueva concesión el polideportivo de Abastos, una de las instalaciones que tuvo que cerrar durante la crisis energética al no poder asumir los costes del gas para calentar el agua de la piscina.

En los contratos de servicio habrá inversión municipal para renovación de instalaciones y el adjudicatario también podrá hacer inversiones en mejoras.

También caducarán en 2024 las tres piscinas municipales (parque del Oeste, Benicalap y Castellar-Oliveral) y la Hípica. Se espera que en el verano de 2025 estén ya firmados los contratos de prestación de servicio con las empresas. De momento, se está haciendo el inventario de liquidación antes de volverlas a licitar mediante un contrato de prestación de servicios.

Por lo que respecta a las dotaciones de gestión indirecta, normalmente las instalaciones destinadas a un solo deporte, todos los convenios están vencidos. En total 34 (18 campos de fútbol, dos piscinas cubiertas, tres campos de rugby y uno de beisbol, entre otros). La nueva ley de Contratos impide la gestión mediante convenio por lo que se acudirá a autorizaciones demaniales. La semana pasada se visitó la piscina de Trafalgar, con goteras y problemas en la caldera. En agosto se harán todos los cambios del vaso de la piscina. Las concesiones demaniales que son más parecidas a un convenio pero el resto tendrá que ir a concurso priorizando el tejido valenciano.

Se trata de instalaciones que usan más de un millón de personas que se ven perjudicadas por la falta de inversión por no tener un convenio en orden, ha dicho Rocío Gil. Corregir esta situación va a ser "un proceso largo pero nos comprometemos a dotar a la ciudad de las instalaciones públicas de calidad que merecen”, ha añadido la concejala.

Nou Moles se prepara para abrir

En relación a otra de las dotaciones deportivas pendientes de entrar en funcionamiento y muy reclamada por los vecinos, el polideportivo de Nou Moles, la concejala de Deportes ha explicado que aunque no se trata de una obra municipal si será una instalación de gestión municipal. Aunque la Generalitat todavía no ha entregado el edificio al ayuntamiento, ya se ha podido empezar a trabajar en la adecuación del interior, donde se ha puesto todo el parqué, y en la urbanización del exterior por parte de la Concejalía de Desarrollo Urbano. "Se está trabajando para mantener el calendario" a pesar de los retrasos en la entrega de la obra.